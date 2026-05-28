Ritual Balala Dayak Kanayatn di Landak Dimulai, Warga Jalani Pantang Nagari Selama Tiga Hari

RITUAL- Masyarakat saat berada di Panyugu Saleh, Dusun Kalime pada Kamis 28 Mei 2026 saat akan memulai pelaksanaan Ritual Adat Balala.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Masyarakat adat Dayak Kanayatn di sejumlah wilayah Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten Landak, kembali melaksanakan ritual adat Balala Pantang Nagari atau tradisi berpantang yang rutin digelar setiap tahun sebagai warisan leluhur untuk memohon keselamatan dan perlindungan dari berbagai mara bahaya.

Salah satu wilayah yang melaksanakan ritual adat tersebut adalah Desa Keranji Paidang. Warga setempat menggelar prosesi adat baremah, yakni ritual penyampaian doa dan permohonan izin kepada Sang Pencipta serta para leluhur di lokasi-lokasi panyugu atau tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat adat.

Pelaksanaan ritual Balala di Desa Keranji Paidang dipusatkan di Panyugu Saleh yang berada di Dusun Kalime pada Kamis, 28 Mei 2026. Ritual tahunan ini dimulai pukul 18.00 WIB dan akan berlangsung hingga Minggu, 31 Mei 2026 pukul 18.00 WIB.

Selama ritual berlangsung, masyarakat adat diwajibkan menjalani berbagai pantangan yang telah diwariskan turun-temurun oleh nenek moyang. Pantangan tersebut harus dipatuhi seluruh warga sebagai bentuk penghormatan terhadap adat dan tradisi leluhur.

Tokoh Adat Desa Keranji Paidang, Arin, menjelaskan bahwa selama masa Balala masyarakat dilarang melakukan berbagai aktivitas, seperti bekerja di kebun atau ladang, memetik tanaman, membunuh hewan, hingga memasak menggunakan metode menggoreng.

Selain itu, masyarakat juga tidak diperbolehkan membuat kebisingan, menerima tamu dari luar daerah, maupun melakukan aktivitas tertentu yang dianggap melanggar aturan adat.

“Dalam masa lala pantang ini kami tidak boleh bekerja bertani dan tidak boleh makan sembarangan. Semua aturan ini sudah diwariskan oleh nenek moyang kami dan setiap tanggal 28 bulan lima kami selalu menjalankannya sesuai adat,” ujar Arin.

Ia menambahkan, bagi tamu dari luar kampung yang datang saat ritual berlangsung, diwajibkan menginap hingga masa pantang selesai. Aturan tersebut merupakan bagian dari ketentuan adat yang masih dijaga hingga sekarang.

“Kalau warga kampung sendiri masih boleh keluar rumah, tidak masalah. Tapi kalau tamu dari luar datang, mereka harus bermalam dan tidak boleh langsung pulang selama masa pantang berlangsung,” jelasnya.

Makna Spiritual

Menurut Arin, ritual Balala bukan sekadar tradisi budaya, tetapi memiliki makna spiritual yang sangat kuat bagi masyarakat Dayak Kanayatn. Tradisi tersebut dipercaya sebagai upaya memohon perlindungan agar masyarakat terhindar dari wabah penyakit, bencana, maupun berbagai hal buruk lainnya.

Ia mengatakan, masyarakat yang melanggar pantangan adat akan dikenakan sanksi atau hukum adat sesuai aturan yang berlaku di wilayah tersebut.

“Tujuan utama ritual ini untuk menghindari segala hal yang tidak diinginkan, terutama penyakit atau sampar. Kalau ada yang melanggar aturan adat, maka konsekuensinya harus ditanggung sendiri sesuai ketentuan adat,” katanya.

Sementara itu, Imam Adat Udan menuturkan bahwa dalam ritual Balala, para Panyangahatn atau pemimpin doa adat akan menyampaikan permohonan kepada leluhur dan Sang Pencipta dengan menggunakan berbagai perlengkapan adat atau paraga adat yang telah disiapkan.

Doa-doa adat tersebut berisi permohonan perlindungan, keselamatan, kesehatan, dan keberkahan bagi seluruh masyarakat serta lingkungan tempat tinggal mereka.

“Makna doa yang kami sampaikan ini adalah bentuk penghormatan terhadap tanah, air, dan tempat keramat kami. Kami memohon perlindungan dan penjagaan supaya seluruh masyarakat diberikan kesehatan dan dijauhkan dari mara bahaya,” ungkap Udan.