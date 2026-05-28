Siap Jadi Jantung Ekonomi Baru Kalbar, Mempawah Simpan Berbagai Potensi di Sejumlah Sektor

KANTOR BUPATI MEMPAWAH – Gedung Kantor Bupati Mempawah yang terletak di Jalan Daeng Manambon, Kelurahan Tengah, Kecamatan Mempawah Hilir.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Kabupaten Mempawah ternyata menyimpan potensi kekayaan alam yang luar biasa dan menjadi andalan hidup ribuan warganya.

Berdasarkan data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mempawah (khususnya merujuk pada publikasi Kabupaten Mempawah Dalam Angka dan indikator Produk Domestik Regional Bruto/PDRB), kontribusi perekonomian terbesar Mempawah didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, diikuti oleh sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan.

Jika disesuaikan secara presisi dengan data statistik sektoral BPS, berikut adalah komoditas dan produk unggulan Kabupaten Mempawah berdasarkan volume produksi tertinggi:

1. Sektor Pertanian Tanaman Pangan (Andalan Utama)

Berdasarkan data luas panen dan jumlah produksi, dua komoditas ini merupakan penyumbang pangan terbesar di Mempawah:

Padi (Beras): Mempawah merupakan salah satu lumbung padi di Kalimantan Barat. Kecamatan dengan produksi padi terbesar secara konsisten dicatatkan oleh Kecamatan Toho, Kecamatan Sungai Kunyit, dan Kecamatan Mempawah Timur.

Jagung: Menjadi komoditas tanaman pangan sekunder yang produksinya terus dipacu, dengan sentra terbesar berada di wilayah Toho dan Sadaniang.

2. Sektor Hortikultura (Buah-Buahan Unggulan)

Dalam data BPS kategori Tanaman Buah-Buahan Semusim dan Tahunan, Mempawah memiliki angka produksi yang sangat mencolok pada beberapa komoditas:

Pisang: Secara statistik, pisang merupakan buah dengan jumlah produksi pohon/kuintal tertinggi di Kabupaten Mempawah.

Nanas: Menjadi komoditas unggulan hortikultura spesifik daerah dengan jumlah produksi puluhan ribu kuintal per tahun, berpusat di Kecamatan Sungai Pinyuh (Desa Galang).

Kelapa Gading & Buah Lain: Tanaman seperti langsat/duku dan rambutan juga mencatatkan angka produksi musiman yang tinggi di data BPS.

3. Sektor Perkebunan (Komoditas Strategis)

Sektor perkebunan rakyat di Mempawah didominasi oleh tiga komoditas utama dengan luas lahan terbesar:

Kelapa Dalam: Mempawah merupakan salah satu produsen kelapa dalam terbesar di Kalbar. Populasi pohon kelapa terbesar tercatat di Kecamatan Siantan (Jongkat), Segedong, dan Mempawah Hilir.

Kelapa Sawit: Baik perkebunan besar swasta maupun perkebunan rakyat mendaftarkan luasan lahan yang terus meningkat di wilayah pedalaman Mempawah.

Karet: Meskipun tren harganya fluktuatif, komoditas karet tetap menjadi basis mata pencaharian perkebunan rakyat yang tercatat luas di BPS, khususnya di Kecamatan Toho dan Sadaniang.

4. Sektor Perikanan (Tangkapan & Budidaya)