Bahas Masa Depan Daerah, Pemkab Kayong Utara Gelar Diskusi Bersama OSO

GELAR DISKUSI - Bupati Kayong Utara Romi Wijaya saat memimpin diskusi pembangunan daerah bersama tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang di Pendopo Bupati Kayong Utara, Selasa 26 Mei 2026 lalu. Pertemuan tersebut membahas penguatan pembangunan dan kemajuan Kayong Utara ke depan.

‎TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAYONGUTARA - Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggelar diskusi pembangunan daerah bersama tokoh nasional asal Kalimantan Barat, Oesman Sapta Odang atau yang akrab disapa OSO, di Pendopo Bupati Kayong Utara, Selasa 26 Mei 2026 lalu.

‎Diskusi yang berlangsung dalam suasana santai namun penuh makna itu dihadiri Bupati Kayong Utara Romi Wijaya, Wakil Bupati Amru Chanwari, serta para kepala OPD dan jajaran pemerintah daerah.

‎Dalam pertemuan tersebut, OSO memberikan banyak pandangan mengenai arah pembangunan daerah, kepemimpinan, hingga pentingnya menjaga kekompakan dalam pemerintahan.

‎Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya ditentukan oleh program, tetapi juga keseriusan dan kebersamaan seluruh unsur pemerintah dalam bekerja untuk masyarakat.

‎Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, mengatakan kehadiran OSO menjadi energi baru bagi pemerintah daerah untuk terus bergerak membangun Kayong Utara.

‎"Saya atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kayong Utara mengucapkan terima kasih kepada orang tua kebanggaan kita Bapak Oesman Sapta yang telah berkenan hadir pada kegiatan diskusi ini, dimana ini menjadi semangat sekaligus motivasi bagi kami untuk membangun daerah yang kita cintai ini menjadi lebih baik dan maju," kata Romi.

‎Ia menilai berbagai wejangan dan pengalaman yang disampaikan OSO menjadi pembelajaran penting bagi seluruh jajaran pemerintah daerah.

‎Romi juga meminta seluruh OPD agar tidak hanya mendengarkan, tetapi mampu menerapkan pesan yang disampaikan demi mendorong kemajuan Kayong Utara di masa mendatang.

‎"Melalui forum diskusi bersama bapak OSO ini, saya harap kita semua yang ada di pemerintahan untuk serius dan dapat memahami serta mengambil pelajaran yang sangat berharga apa yang telah disampaikan oleh orang tua sekaligus panutan bagi kita bersama, hal ini guna untuk kemajuan Kayong Utara," ujarnya.

‎Diskusi tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi dan semangat seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih maju, berdaya saing, dan berpihak kepada masyarakat. (*)

