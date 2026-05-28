Media Gathering, PLN IP UBP Sanggau Sosialisasikan Sistem Kerja PLN dengan PLTU

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkit (IP UBP) Sanggau menggelar media gathering bersama sejumlah wartawan di Kota Sanggau.

Kegiatan dilaksanakan di Coffe Nordu Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa 26 Mei 2026 malam.

Media gatering dihadiri langsung Manager PLN IP UBP Sanggau, Imam Siswo Utomo didampingi Humas Boni. "Media gatering ini menjadi agenda rutin kita di PLN untuk membangun komunikasi dengan wartawan yang bertugas di Sanggau,"kata Manager PLN IP UBP Sanggau, Imam Siswo Utomo.

Imam juga berkesempatan mensosialisasikan sistem kerja PLN IP UBP Sanggau. Jadi perbedaan utama antara PLN UP3 dan PLN IP UBP terletak pada fokus operasionalnya.

"PLN UP3 bertanggung jawab penuh pada distribusi listrik dan pelayanan langsung ke masyarakat (hilirnya), sedangkan PLN IP UBP bertugas memproduksi daya listrik melalui pembangkit (hulunya),"jelasnya.

PLN IP UBP Sanggau lanjutnya, adalah sub holding PLN yang bergerak di bidang pembangkitan energi.

"Kami di UBP Sanggau merupakan unit bisnis yang secara spesifik mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di wilayah Sanggau,"katanya.

Secara alur kerja, PLN IP UBP memproduksi listrik di hulu, kemudian listrik tersebut ditransmisikan dan didistribusikan kepada masyarakat oleh PLN UP3 selaku pengelola hilir.

Sosialisasi terkait sistem kerja PLN UP3 dengan PLN IP UBP Sangat penting diketahui publik, agar tidak terjadi mis komunikasi dengan masyarakat.

"Sangat penting untuk menghindari miskomunikasi publik terkait penanganan gangguan listrik. Edukasi ini meluruskan kesalahpahaman, mempercepat penyelesaian keluhan, dan memastikan setiap laporan ditujukan ke instansi yang berwenang,"pungkasnya.

Di Kalimantan Barat (Kalbar), terdapat beberapa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dibangun untuk menopang Sistem Khatulistiwa guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri.

Berikut adalah daftar beberapa PLTU utama yang ada di Kalimantan Barat:

Lokasi: Tanjung Gundul, Kabupaten Bengkayang (dekat perbatasan Singkawang).

Status: Beroperasi dan dikelola oleh PLN Indonesia Power Services (Unit Bisnis Pembangkitan Singkawang).

Lokasi: Kabupaten Bengkayang / Singkawang.