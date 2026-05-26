Demi Kenyamanan Warga, Tim Gabungan Tertibkan Parkir dan Lakukan Pembinaan Juru Parkir di Singkawang

PEMBINAAN JUKIR - Aparat gabungan beri pembinaan kepada juru parkir di Kota Singkawang, Senin 25 Mei 2026. Kegiatan ini difokuskan pada pengecekan legalitas juru parkir yang beroperasi di lapangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG – Upaya menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat terus dilakukan Pemerintah Kota Singkawang bersama aparat terkait.

Pada Senin malam, 25 Mei 2026, tim gabungan melaksanakan kegiatan pembinaan dan penertiban juru parkir di sejumlah titik di Kota Singkawang.

Kegiatan dimulai sekitar pukul 19.30 WIB dengan melibatkan Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Satpol PP Kota Singkawang, Subdenpom XII/I-I Singkawang serta personel Polres Singkawang.

Kegiatan ini difokuskan pada pengecekan legalitas juru parkir yang beroperasi di lapangan, termasuk memastikan apakah para juru parkir telah terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Selain itu, petugas juga memberikan sosialisasi terkait pentingnya penggunaan atribut resmi agar masyarakat lebih mudah mengenali juru parkir yang bertugas secara sah.

Tidak hanya itu, tim gabungan juga mengingatkan para juru parkir untuk taat dalam menyetorkan retribusi sesuai ketentuan yang berlaku.

Langkah ini dilakukan sebagai bentuk pembinaan agar pengelolaan parkir di Kota Singkawang dapat berjalan lebih tertib, transparan dan memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

Adapun lokasi yang menjadi sasaran penertiban di antaranya kawasan Jalan Ratu Sepudak tepatnya di depan Toko Sinar Mitra, Jalan Niaga dan Jalan Sama-sama, Jalan Yohana Godang di sekitar Pecel Lele Cak Soni, serta Jalan Padang Pasir di kawasan Rujak Semoi.

Di sejumlah titik tersebut, petugas melakukan pendataan sekaligus memberikan edukasi kepada juru parkir terkait aturan dan kewajiban mereka.

Dalam pelaksanaannya, petugas juga melakukan penindakan terhadap juru parkir yang tidak mematuhi ketentuan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bentuk penindakan yang dilakukan berupa pengambilan rompi juru parkir untuk selanjutnya diproses oleh Dinas Perhubungan sebagai langkah pembinaan lanjutan.

Kegiatan penertiban dipimpin langsung oleh Kabid Angkutan LLAJ Dinas Perhubungan Kota Singkawang, Febri Setiawan, S.SiT., M.T., bersama 14 personel gabungan dari berbagai instansi.

Kegiatan berakhir sekitar pukul 21.30 WIB dan berlangsung dalam keadaan aman, tertib serta kondusif. Melalui kegiatan ini diharapkan tercipta sistem parkir yang lebih tertib sehingga masyarakat dapat merasa nyaman saat beraktivitas di Kota Singkawang.

