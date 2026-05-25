Data Sementara Hewan Kurban 2026 di Kapuas Hulu Tembus 573 Ekor, Kemenag Ingatkan Syarat Syariat

HEWAN KURBAN - Sapi yang akan dikurbankan saat Hari Raya Idul Adha di Pontianak. Plt Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kapuas Hulu, Mohammad Yusuf, merincikan bahwa dari total 573 ekor tersebut, terdiri dari 451 ekor sapi dan 122 ekor kambing.

Ringkasan Berita: Plt Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kapuas Hulu, Mohammad Yusuf, merincikan bahwa dari total 573 ekor tersebut, terdiri dari 451 ekor sapi dan 122 ekor kambing.

Jika menilik data pada tahun sebelumnya, total hewan kurban di Kapuas Hulu pada Idul Adha 2025 mencapai 697 ekor. Angka tersebut terbagi atas 466 ekor sapi dan 231 ekor kambing.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kapuas Hulu mulai merilis data sementara jumlah hewan kurban menjelang hari raya Idul Adha 2026.

Hingga Senin, 25 Mei 2026, tercatat sebanyak 573 ekor hewan kurban yang tersebar di 23 kecamatan di seluruh wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Plt Penyelenggara Zakat dan Wakaf Kemenag Kapuas Hulu, Mohammad Yusuf, merincikan bahwa dari total 573 ekor tersebut, terdiri dari 451 ekor sapi dan 122 ekor kambing.

• Kabar Baik dari Tanah Suci! 12 Jemaah Haji Mempawah Siap Wukuf di Arafah, Kondisi Seluruhnya Sehat

"Data ini masih bersifat sementara dan kemungkinan akan terus bertambah mendekati hari pemotongan," ujar Yusuf kepada Tribun Pontianak, Senin, 25 Mei 2026.

Perbandingan dengan Tahun 2025

Jika menilik data pada tahun sebelumnya, total hewan kurban di Kapuas Hulu pada Idul Adha 2025 mencapai 697 ekor. Angka tersebut terbagi atas 466 ekor sapi dan 231 ekor kambing.

Pihak Kemenag berharap antusiasme masyarakat untuk berkurban pada tahun ini tetap tinggi sehingga mampu melampaui capaian tahun lalu.

Syarat Syariat dan Kesehatan Hewan

Yusuf menekankan pentingnya memilih hewan kurban yang memenuhi kriteria syariat Islam. Ia menjelaskan batasan usia minimal bagi hewan yang layak disembelih.

Sapi: Minimal berusia 2 tahun ke atas.

Kambing: Minimal berusia 1 tahun ke atas.

"Selain batas usia, fisik hewan kurban juga harus diperhatikan. Harus dalam kondisi baik, sehat, dan tidak cacat agar benar-benar sah menurut hukum Islam," tegasnya.

Terkait pemeriksaan kesehatan hewan secara medis, Yusuf menyebut hal itu merupakan wewenang dinas terkait di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kapuas Hulu untuk memastikan hewan bebas dari penyakit.

Imbauan untuk Petugas dan Da'i

Tak hanya soal hewan, Kemenag Kapuas Hulu juga menyoroti kompetensi petugas penyembelih. Yusuf mengingatkan agar petugas idealnya mengantongi sertifikat pelatihan penyembelihan halal.

"Selama ini proses penyembelihan di Kapuas Hulu berjalan lancar dan sesuai syariat. Kami ingin mempertahankan standar kualitas tersebut," tambahnya.

Terakhir, ia mengajak para da'i dan penceramah di Kapuas Hulu untuk aktif memberikan edukasi kepada jamaah binaannya mengenai keutamaan atau fadhilah berkurban.

Hal ini diharapkan dapat memotivasi masyarakat yang mampu untuk berbagi melalui ibadah kurban. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS

- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

- Ikuti Instagram Tribun Pontianak IG TRIBUN