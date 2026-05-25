Pembangunan Dapur MBG 3T di Desa Nanga Dua Bunut Hulu Dinilai Tak Sesuai Standarisasi

DAPUR MBG - Kondisi dapur MBG 3T di Desa Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, mendapatkan sorotan dari masyarakat, dianggap pembangunannya tidak sesuai dengan standarisasi.

Ringkasan Berita: Salah seorang warga Desa Nanga Dua, Sumardi, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kualitas pembangunan dapur MBG 3T di daerahnya.

Menurut dia, bangunan tersebut terlihat dikerjakan secara terburu-buru dan tidak mencerminkan kualitas konstruksi yang baik.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pembangunan dapur Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah pedalaman Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menuai perhatian dan kritik dari masyarakat setempat.

Sejumlah warga menilai proses pembangunan dapur MBG di Desa Nanga Dua, Kecamatan Bunut Hulu, diduga tidak memenuhi standar konstruksi sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

Sorotan tersebut muncul setelah warga melihat langsung kondisi bangunan yang dinilai dikerjakan kurang maksimal.

Mereka berharap ada pemeriksaan menyeluruh dari pihak terkait agar kualitas bangunan benar-benar sesuai standar nasional yang berlaku untuk program strategis pemerintah tersebut.

Ia meminta aparat berwenang segera turun langsung ke lokasi guna mengecek kondisi bangunan secara detail, termasuk kualitas material dan pengerjaan fisik di lapangan.

Sumardi berharap pengawasan tidak hanya dilakukan di atas administrasi, tetapi juga benar-benar memastikan mutu bangunan sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya, Dulhadi. Ia menilai persoalan pembangunan dapur MBG yang diduga tidak sesuai standar bukan hanya terjadi di Desa Nanga Dua, melainkan juga ditemukan di sejumlah titik lain di Kabupaten Kapuas Hulu.

Menurutnya, masyarakat mempertanyakan sejauh mana pengawasan yang dilakukan pihak terkait, baik dari Badan Gizi Nasional (BGN) maupun pemerintah daerah.

Sebab, program MBG merupakan salah satu program penting yang menyangkut pelayanan kebutuhan gizi masyarakat sehingga kualitas infrastrukturnya harus benar-benar diperhatikan.

Dulhadi meminta Badan Gizi Nasional wilayah Kapuas Hulu bersama pemerintah daerah lebih serius melakukan pengawasan terhadap pembangunan dapur MBG di wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Ia berharap pembangunan tidak dilakukan sekadar mengejar target, tetapi tetap mengutamakan kualitas dan standar teknis yang sudah ditetapkan pemerintah pusat.

Menurutnya, dapur MBG memiliki standar nasional yang wajib dipenuhi karena berkaitan langsung dengan penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.

Oleh sebab itu, proses pengerjaan hingga hasil akhir pembangunan harus benar-benar dipantau secara ketat agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.