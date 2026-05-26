Diduga Hilang Kendali di Tikungan, Motor Tanpa Pelat Nomor Tabrak Mitsubishi Xpander di Sekayam

LAKA LANTAS - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Malenggang, Dusun Tapang Sebeluh, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Minggu petang 24 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Malenggang, Dusun Tapang Sebeluh, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau, Minggu petang 24 Mei 2026.

Insiden yang melibatkan kendaraan roda empat dan sepeda motor itu terjadi sekitar pukul 18.30 WIB dan menyebabkan satu pengendara mengalami luka-luka.

Peristiwa tersebut melibatkan kendaraan R4 Mitsubishi Xpander warna putih dengan nomor polisi KB 1104 DN dan sepeda motor Honda CB150 Verza warna hitam merah tanpa nomor polisi.

Dugaan sementara, kecelakaan terjadi akibat pengendara sepeda motor kehilangan kendali saat melintasi tikungan jalan.

Pengemudi Mitsubishi Xpander diketahui bernama Silvinus Evan (23), warga Dusun Tapang Sebeluh, Desa Malenggang, Kecamatan Sekayam. Saat kejadian, kendaraan tersebut juga ditumpangi Milisiana Simau (23), warga Dusun Setapang Sebeluh, Desa Malenggang.

Sementara pengendara sepeda motor Honda CB150 Verza diketahui bernama Bakri (45), warga Desa Sungai Seria, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang. Akibat kecelakaan tersebut, Bakri mengalami luka robek di bagian kepala sebelah kiri serta luka pada jari kaki kanan.

Kapolsek Sekayam, AKP Dr. Sutikno, S.Sos, M.A.P., menjelaskan bahwa setelah menerima laporan kejadian, anggota piket Regu I Polsek Sekayam langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengamanan tempat kejadian perkara serta meminta keterangan dari sejumlah saksi.

“Begitu menerima informasi adanya kecelakaan lalu lintas, personel kami segera menuju lokasi untuk mengamankan TKP, melakukan pendataan serta mengevakuasi barang bukti ke Polsek Sekayam,” katanya, Senin 25 Mei 2026pagi.

Berdasarkan hasil keterangan saksi di lapangan, kecelakaan bermula saat kendaraan Mitsubishi Xpander yang dikemudikan Silvinus Evan melaju dari arah Dusun Tapang Sebeluh menuju Desa Malenggang.

Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda CB150 Verza yang dikendarai Bakri.

Saat melintasi tikungan di Jalan Lintas Malenggang, pengendara sepeda motor diduga kehilangan kendali hingga melebar ke jalur lawan. Kondisi tersebut menyebabkan tabrakan tidak dapat dihindari karena jarak kedua kendaraan sudah terlalu dekat.

Benturan antara kedua kendaraan mengakibatkan pengendara sepeda motor terjatuh dan mengalami luka di bagian kepala serta kaki.

Korban selanjutnya mendapatkan penanganan medis di Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) Desa Malenggang.

Kapolsek Sekayam menyebutkan bahwa tidak terdapat korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sementara pengemudi dan penumpang Mitsubishi Xpander dilaporkan selamat dan tidak mengalami luka-luka.

“Korban pengendara sepeda motor sudah mendapatkan perawatan medis. Untuk pengemudi dan penumpang kendaraan roda empat dipastikan dalam kondisi selamat,” terang AKP Sutikno.