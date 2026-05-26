Polisi Bantu Evakuasi Mobil Terperosok Masuk Parit saat Patroli di Jalan Kayu Lapis Sekadau

EVAKUASI MOBIL - Personel Satsamapta Polres Sekadau membantu mengevakuasi mobil Toyota Rush yang terperosok ke parit di Jalan Kayu Lapis, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Senin 25 Mei 2026. Peristiwa itu terjadi saat personel melaksanakan patroli objek vital di wilayah PT Agro Andalan yang dipimpin Kasat Samapta Polres Sekadau IPTU Insan Malau.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Personel Satsamapta Polres Sekadau membantu mengevakuasi mobil Toyota Rush yang terperosok ke parit di Jalan Kayu Lapis, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Senin 25 Mei 2026 sekitar pukul 10.00 WIB.

Peristiwa itu terjadi saat personel melaksanakan patroli objek vital di wilayah PT Agro Andalan yang dipimpin Kasat Samapta Polres Sekadau IPTU Insan Malau.

Saat melintas di lokasi, petugas mendapati kendaraan keluar badan jalan akibat kondisi jalan tanah yang licin usai diguyur hujan.

Melihat kejadian tersebut, IPTU Malau bersama anggotanya langsung turun membantu proses evakuasi kendaraan.

Petugas kemudian meminta bantuan pengemudi dump truk yang melintas untuk menarik mobil keluar dari parit.

Selain membantu proses evakuasi, personel Samapta juga melakukan pengaturan arus lalu lintas guna memastikan situasi tetap aman dan lancar selama proses penarikan kendaraan berlangsung.

Setelah kendaraan berhasil dievakuasi, pengemudi Toyota Rush tersebut menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada personel Polres Sekadau serta warga yang turut membantu di lokasi.

"Dalam proses evakuasi, kami juga melakukan pengaturan arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan maupun kecelakaan lalu lintas di sekitar lokasi," kata IPTU Malau dalam keterangan tertulis, Selasa 26 Mei 2026.

Ia mengatakan kondisi jalan licin saat musim hujan memerlukan kewaspadaan ekstra dari para pengendara, baik roda dua maupun roda empat.

Pengendara diimbau mengurangi kecepatan dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan baik sebelum bepergian.

"Kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berkendara, terutama di ruas jalan yang licin setelah hujan. Utamakan keselamatan dan jangan memaksakan diri apabila dalam kondisi lelah atau mengantuk. Jika mengalami kondisi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian, segera hubungi layanan Call Center 110 Polri," pungkasnya

