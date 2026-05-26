Tiga Personel Polsek Entikong Sanggau Sisir Kawasan Rawan Gangguan Kamtibmas

PATROLI DIALOGIS - Jajaran Polsek Entikong melaksanakan kegiatan Patroli Perintis Kota di wilayah hukum Polsek Entikong, Kabupaten Sanggau, Senin, 25 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah perbatasan. Jajaran Polsek Entikong melaksanakan kegiatan Patroli Perintis Kota di wilayah hukum Polsek Entikong, Kabupaten Sanggau, Senin, 25 Mei 2026.

Kegiatan patroli dimulai sekitar pukul 11.00 WIB dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas.

Patroli tersebut dilaksanakan oleh tiga personel Polsek Entikong dengan menggunakan kendaraan dinas patroli.

Kehadiran aparat Kepolisian di tengah masyarakat bertujuan menciptakan rasa aman sekaligus mengantisipasi potensi tindak kriminalitas maupun gangguan keamanan lainnya.

Adapun sasaran patroli meliputi kawasan yang dinilai rawan terjadinya tindak pidana, lingkungan perumahan penduduk, pertokoan, lokasi berkumpulnya anak muda, hingga area perkantoran dan objek vital yang berada di wilayah Kecamatan Entikong.

Rute patroli dimulai dari Mapolsek Entikong menuju kawasan SPBU, Jalan Santo, Dusun Sontas, Jalan Lintas Malindo, kemudian kembali ke Mapolsek Entikong. Jalur tersebut dipilih karena menjadi titik aktivitas masyarakat dan akses utama kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Kapolsek Entikong, AKP Donny Sembiring, S.H., mengatakan bahwa patroli rutin merupakan langkah preventif Kepolisian dalam menjaga situasi keamanan agar tetap kondusif, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki mobilitas masyarakat cukup tinggi.

“Patroli Perintis Kota ini kami lakukan sebagai bentuk kehadiran Polri di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan situasi kamtibmas tetap aman dan masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman,” ungkapnya.

Selain melakukan pemantauan situasi, personel patroli juga memberikan imbauan kamtibmas kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi tindak kriminalitas serta menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Pendekatan humanis turut dikedepankan dalam setiap kegiatan patroli.

Menurut Kapolsek Entikong, wilayah perbatasan memiliki karakteristik tersendiri sehingga memerlukan pengawasan yang konsisten, terutama pada titik-titik yang rawan aktivitas pelanggaran hukum maupun gangguan keamanan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan. Peran aktif masyarakat sangat penting dalam mendukung terciptanya situasi yang aman dan kondusif di wilayah Entikong,” tambah AKP Donny Sembiring.

Selama kegiatan berlangsung, situasi di sepanjang rute patroli terpantau aman dan kondusif. Polsek Entikong memastikan kegiatan patroli akan terus ditingkatkan secara berkala sebagai upaya menjaga keamanan serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.

