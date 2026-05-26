Ploting Point Pagi, Kasat Lantas Polres Melawi Sampaikan Terima Kasih tidak ada Pelanggaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MELAWI - Kasat Lantas Polres Melawi AKP Pipit Supriatna, S.H menyampaikan terima kasih kepada masyarakat pengguna jalan yang telah mematuhi peraturan lalu lintas, Selasa 26 Mei 2026.

Hal ini disampaikannya usai pelaksanaan strong point pagi yang rutin dilakukan Satuan Lalu Lintas di sepanjang ruas Jalan Propinsi, Persimpangan Gereja Santa Perawan Maria di Angkat ke Surga, Tugu Juang I, Persimpangan Aming Coofee, didepan SDN 6, di depan SMPN 1 Nanga Pinoh, Simpang Jalan Pendidikan, Simpang Putri Tanjung, Simpang Muhammadiyah, tugu Juang II dan Simpang Kramat Raya.

Kapolres Melawi Polda Kalbar AKBP Harris Batara Simbolon, SIK, SH, M.Tr.Opsla melalui Kasat lantas usai pelaksanaan strong point pagi menyampaikan tidak ada pelanggaran lalu lintas yang di temukan.

"Hari ini luar biasa dan satu kebanggaan untuk kita semua, strong point pagi yang dilaksanakan tidak ada ditemukan pelanggaran kasat mata oleh personel saat pengaturan lalu lintas," jelas AKP Pipit Supriatna SH.

Tentu saja ini kemajuan yang luar biasa dengan tingkat kedisiplinan, kesadaran dan prioritas keselamatan telah tertanam dalam diri masyarakat, tentu kepatuhan berlalu lintas ini harus terus dipertahankan dan di tingkatkan.

Kasat Lantas menambahkan, beberapa waktu sebelumnya masih kita temukan pengendara yang tidak menggunakan helm, tidak menggunakan spion dan bahkan menggunakan knalpot kendaraan tidak sesuai spesifikasi, kemajuan ini tentu akan terus dilakukan edukasi,himbauan keselamatan yang luas oleh Polres Melawi melalui Satuan Lalu Lintas.

"Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi yang telah tertib berlalu lintas dan mengutamakan keselamatan, namun berkenaan dengan aksi berbahaya balapan liar dan penggunaan knalpot tidak sesuai spesifikasi kami pastikan tidak ada toleransi dan memastikan tindakan tegas," tegas Kasat Lantas.

