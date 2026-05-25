PLN Hadirkan Cahaya dan Harapan Rumah Ibu Mastur di Sambas

MENDAMPINGI - Manager PLN ULP Pemangkat, Adi Kurnia (kiri) bersama Team Leader Pelayanan Pelanggan, Nura Maulida (kanan) mendampingi langsung penyerahan bantuan program Light Up The Dream , menghadirkan terang di tengah keterbatasan dan senyum yang kembali merekah di sudut rumah sederhana Ibu Mastur di Desa Sungai Kelambu.

Ringkasan Berita: Melalui program Light Up The Dream (LUTD), PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pemangkat di bawah PLN UP3 Singkawang bersama YBM PLN Kalimantan Barat menghadirkan sambungan listrik gratis untuk Ibu Mastur.

Kolaborasi antara PLN, YBM PLN, dan masyarakat menjadi bukti bahwa kepedulian yang dilakukan bersama mampu menghadirkan perubahan besar bagi kehidupan sesama.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Senja perlahan turun di Desa Sungai Kelambu, Kabupaten Sambas. Di sebuah rumah kayu sederhana yang mulai rapuh dimakan usia, seorang perempuan renta duduk sendiri menanti malam.

Namanya Ibu Mastur, 90 tahun. Usianya telah senja, tubuhnya melemah, namun ia tetap bertahan menjalani hidup dalam sunyi yang panjang.

Bertahun-tahun lamanya, rumah kecil itu nyaris tak pernah benar-benar terang.

Ketika malam datang, Ibu Mastur hanya mengandalkan aliran listrik seadanya yang menumpang dari rumah tetangga.

Lampu redup yang sesekali menyala menjadi teman setianya melewati malam.

Tak jarang, ia harus menerima gelap sebagai bagian dari hidup yang sudah lama akrab dengannya.

Di rumah itu pula, Ibu Mastur hidup sebatang kara dengan menyimpan kesedihan yang tak pernah benar-benar pergi.

Anak semata wayangnya telah berpulang sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama.

Sejak saat itu, hari-harinya dijalani seorang diri. Dalam usia yang semakin renta, ia tetap bekerja serabutan sekadar untuk bertahan hidup, meski penghasilan yang diperoleh tak menentu.

Kadang, bantuan dan kepedulian warga sekitar menjadi penopang hidupnya.

Namun pada Jumat, 22 Mei 2026, takdir menghadirkan cahaya baru di rumah sederhana itu.

Bagi sebagian orang, listrik mungkin hanyalah kebutuhan sehari-hari. Namun bagi Ibu Mastur, cahaya itu adalah harapan yang kembali pulang setelah lama hilang.

Hari itu, suasana rumah kecilnya terasa berbeda. Manager PLN ULP Pemangkat, Adi Kurnia, bersama Tim datang memastikan listrik di rumah Ibu Mastur menyala dengan baik.

Ketika lampu-lampu mulai terang menyinari dinding rumah kayunya, suasana yang dahulu remang perlahan berubah menjadi hangat dan hidup.