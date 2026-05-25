Ekonomi Melemah, Pedagang di Pasar Melayu Sambas Keluhkan Penurunan Daya Beli Jelang Idul Adha

HARGA DAGING SAPI - Seorang pedagang daging Usma, warga Pasar Melayu Sambas saat membuka lapak jualan daging sapi di Pasar Melayu Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Usma menyediakan 100 kilogram daging untuk dijual jelang Idul Adha, Senin 25 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Rata-rata pedagang di Pasar Melayu Sambas menyediakan 100 kilogram daging sapi untuk dijual selama dua hari menjelang lebaran Idul Adha.

Seorang pedagang daging Usma mengatakan, kondisi pembeli datang ke Pasar Melayu Sambas mulai meningkat sejak tiga hari menjelang Lebaran Idul Adha.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, para pedagang daging sapi di Pasar Melayu Sambas, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, mulai merasakan geliat peningkatan pengunjung.

Namun, para pedagang mengeluhkan daya beli masyarakat yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah seorang pedagang daging, Usma atau yang akrab disapa Makning Usma, menuturkan bahwa meski pengunjung mulai ramai sejak tiga hari menjelang lebaran, jumlah transaksi tidak sebesar Idul Adha tahun lalu.

"Kondisi pembeli memang mulai ada peningkatan dibandingkan hari biasa. Mulai tampak ada pembeli yang datang ke pasar sejak tiga hari ini," ujar Usma kepada Tribun Pontianak, Senin 25 Mei 2026.

Tahun Lalu Tembus 300 Kilogram

Usma mengungkapkan perbedaan mencolok pada jumlah stok yang berani ia sediakan tahun ini.

Jika pada Idul Adha tahun lalu ia mampu menjual hingga 200 hingga 300 kilogram daging sapi, kini ia hanya berani menyediakan stok dalam jumlah terbatas.

Untuk momen lebaran haji kali ini, Usma hanya menyiapkan 100 kilogram daging sapi dan 150 kilogram tetelan untuk dijual hingga hari magang (sehari sebelum lebaran).

"Kalau tahun lalu masih bisa 200 sampai 300 kilogram yang terjual. Tahun ini saya sediakan 100 kilogram daging sampai hari magang besok, kalau tetelan memang agak banyak sekitar 150 kilogram," jelasnya.

Faktor Ekonomi Jadi Penyebab Utama

Menurut Usma, lesunya daya beli masyarakat ini dirasakan secara merata oleh seluruh pedagang di Pasar Melayu Sambas.

Ia menilai kondisi perekonomian masyarakat yang sedang lemah menjadi pemicu utama warga mengerem pengeluaran.

Kondisi pasar sendiri sempat mengalami fase sepi yang cukup panjang usai Idul Fitri 1 Syawal lalu, dan baru sedikit bergairah mendekati Idul Adha.

"Mungkin karena faktor ekonomi masyarakat yang agak turun. Seluruh pedagang merasakan hal yang sama, ada penurunan yang menyeluruh di masyarakat," imbuh warga Pasar Melayu tersebut.

Harapan Pedagang

Di tengah situasi tersebut, Usma dan pedagang lainnya hanya bisa berharap agar sisa waktu menjelang hari raya dapat membawa berkah.

Ia berharap stok daging yang telah disediakan dapat habis terjual dan kondisi ekonomi segera membaik agar daya beli warga kembali normal.

"Harapan saya sebagai pedagang, semoga dagangan daging saya cepat laku dan daya beli warga kembali naik," tutupnya. (*)

