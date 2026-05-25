Menelusuri Kejayaan Istana Alwatzikoebillah, Simbol Sejarah dan Kebesaran Kesultanan Sambas

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Kabupaten Sambas tidak hanya dikenal dengan kain tenun lugasnya, tetapi juga menyimpan kekayaan sejarah yang megah melalui Istana Alwatzikoebillah atau yang lebih akrab dikenal sebagai Keraton Sambas.

Melansir data sejarah dari sambas.go.id, istana yang berdiri kokoh di pinggir pertemuan tiga sungai—Sungai Sambas, Sungai Teberau, dan Sungai Subah—ini merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Sambas di masa lampau.

Keberadaan keraton ini menjadi bukti bisu betapa kuatnya pengaruh Islam dan kejayaan maritim di wilayah pesisir Kalimantan Barat pada masanya.

Sejarah Berdirinya Istana Alwatzikoebillah

Berdasarkan catatan sejarah daerah, cikal bakal Kesultanan Sambas bermula dari pemerintahan Ratu Sepudak.

Namun, corak kesultanan Islam mulai mengakar kuat saat Raden Sulaiman, yang merupakan putra dari Sultan Sarawak (Tengah), dinobatkan menjadi Sultan Sambas pertama dengan gelar Sultan Muhammad Shafiuddin I pada tahun 1671 Masehi.

Bangunan istana yang berdiri saat ini merupakan hasil pembangunan kembali pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Shafiuddin II (Sultan Sambas ke-13) yang memerintah dari tahun 1866 hingga 1922.

Nama "Alwatzikoebillah" sendiri memiliki makna mendalam, yakni bermakna "Hanya kepada Allah-lah Aku Berserah Diri".

Arsitektur Unik dan Simbol Pertahanan

Salah satu daya tarik utama Keraton Sambas yang sering dikunjungi wisatawan adalah arsitekturnya yang khas.

Seluruh bangunan didominasi oleh kayu belian (kayu besi) yang sangat kuat.

Di halaman istana, pengunjung akan disambut oleh deretan meriam kuno, termasuk meriam hadiah dari pemerintah Inggris dan Belanda.

Salah satu yang paling ikonik adalah keberadaan Meriam Lela, yang menjadi simbol kekuatan pertahanan Kesultanan Sambas di masa lalu.

Kompleks istana ini terdiri dari beberapa bangunan utama, yaitu:

Gerbang Utama (Balairung): Tempat penyambutan tamu resmi.

Masjid Jami' Sultan Shafiuddin: Masjid bersejarah yang berada tepat di depan istana, yang juga merupakan masjid tertua di Sambas.

Bangunan Inti Istana: Tempat kediaman sultan dan keluarga kerajaan.

Warisan Budaya yang Terus Dijaga