Pedagang Daging Sapi di Pasar Melayu Sambas Keluhkan Penurunan Daya Beli Jelang Idul Adha 2026

HARGA DAGING - Pedagang daging sapi, Udin ketika melihatkan daging yang ia jual di lapak Pasar Melayu Sambas, Kecamatan Sambas, Kalimantan Barat, Senin 25 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Udin menyebutkan kondisi pembeli yang datang ke Pasar Melayu Sambas sudah tampak ramai. Namun daya beli masyarakat menurun dibanding momen Idul Adha tahun lalu.

Udin mengatakan, stok daging sapi disediakan menjelang lebaran Idul Adha tahun ini hanya berkisar 80 hingga 100 kilogram. Stok ini jauh turun dari lebaran sebelumnya.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, kondisi pasar tradisional di Kabupaten Sambas menunjukkan fenomena yang kontras.

Meski keramaian warga mulai terlihat, daya beli masyarakat terhadap daging sapi justru dilaporkan menurun drastis.

Hal ini dirasakan langsung oleh Udin, salah satu pedagang daging sapi di Pasar Melayu Sambas, Kalimantan Barat.

Pada Senin, 25 Mei 2026, ia mengaku hanya berani menyediakan stok daging dalam jumlah terbatas karena khawatir tidak laku terjual.

"Jelang Idul Adha ini stok sapi yang saya sediakan tidak banyak, paling sekitar 80 kilogram. Paling banyak pun hanya sampai 100 kilogram," ungkap Udin kepada Tribun Pontianak.

Stok Turun Drastis Dibanding Tahun Lalu

Udin menjelaskan bahwa jumlah stok 100 kilogram tersebut bukan untuk jualan per hari, melainkan persediaan hingga hari lebaran tiba.

Angka ini jauh menurun jika dibandingkan dengan momen Idul Adha tahun-tahun sebelumnya.

Rasa was-was menyelimuti para pedagang di Pasar Sambas. Menurut Udin, hampir tidak ada pedagang yang berani mengambil risiko dengan menyembelih sapi dalam jumlah besar tahun ini.

"Meleset sekali tahun ini, jauh turun pembelinya. Tidak ada pedagang yang berani menyediakan daging banyak-banyak. Tahun dulu kami masih berani, sekarang tidak," jelasnya.

Penyebab Penurunan Daya Beli

Menurunnya permintaan daging sapi di pasar tradisional ditengarai karena melimpahnya pembagian hewan kurban di lingkungan masyarakat.

Udin menyebut warga kini lebih mengandalkan daging kurban yang dibagikan secara gratis di kampung-kampung.

"Tahun ini kan warga sudah banyak yang makan daging dari pembagian kurban. Jauh sekali turun pasarannya. Sekarang setiap kampung ada yang potong hewan kurban, jadi warga malas turun ke pasar untuk beli daging," tutur Udin lesu.

Harga Daging Sapi Mengalami Kenaikan

Di tengah lesunya pembeli, harga daging sapi di Sambas justru mengalami kenaikan rutin tahunan menjelang hari raya.

Saat ini, harga daging sapi segar dibanderol di kisaran Rp 170.000 hingga Rp 180.000 per kilogram.

"Kalau untuk harga daging pasti setiap tahun jelang lebaran agak naik. Sekarang sudah Rp 170 ribu sampai Rp 180 ribu per kilo," tambahnya.

Para pedagang berharap kondisi pasar kembali bergairah dan daya beli masyarakat meningkat di sisa waktu menuju lebaran.

Mereka menggantungkan harapan agar stok yang telah disediakan dapat habis terjual tanpa menyisakan kerugian besar. (*)

