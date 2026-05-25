Cari Tempat Menginap di Parindu? Ini Pilihan Penginapan yang Ada di Bodok dan Sekitarnya
Keberadaan penginapan di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat memang tidak sebanyak di pusat kota Sanggau.
Ringkasan Berita:
- Kecamatan Parindu di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, memiliki sejumlah penginapan sederhana yang melayani kebutuhan pelintas jalan lintas provinsi, pekerja perkebunan, hingga tamu perjalanan dinas.
- Meski jumlahnya masih terbatas dan didominasi losmen kelas melati, keberadaan akomodasi tersebut cukup membantu masyarakat maupun pendatang yang membutuhkan tempat menginap di wilayah Bodok dan sekitarnya.
- Beberapa penginapan yang dikenal masyarakat: Primadona Losmen dan Rindu Permai Losmen.
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Berikut daftar penginapan lengkap dengan alamat yang berada di Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat.
Kecamatan Parindu adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia. Ibu kota kecamatan ini terletak di Desa Pusat Damai.
Namun, tersedia beberapa losmen dan penginapan sederhana yang biasa digunakan oleh pelintas jalan lintas, pekerja perkebunan, maupun tamu perjalanan dinas.
Namun, tersedia beberapa losmen dan penginapan sederhana yang biasa digunakan oleh pelintas jalan lintas, pekerja perkebunan, maupun tamu perjalanan dinas.
Data BPS Kabupaten Sanggau mencatat di Kecamatan Parindu terdapat usaha akomodasi/penginapan dengan total puluhan kamar yang melayani tamu domestik.
Beberapa penginapan yang terdata di wilayah Parindu antara lain:
Primadona Penginapan Jalan Merdeka
Berada di Jalan Merdeka, kawasan Bodok/Pusat Damai dan termasuk penginapan lama yang dikenal masyarakat setempat.
Rindu Permai Losmen
Berada di Jalan Merdeka, Menjadi salah satu pilihan penginapan sederhana di Kecamatan Parindu.
Penginapan Sinar Bulan Maulidin
Berada di Jalan Pembangunan
Selain itu, untuk pilihan yang lebih lengkap biasanya masyarakat juga mencari penginapan di kecamatan sekitar seperti Sekayam, Entikong, Tayan Hulu, atau Kota Sanggau karena akses jalannya masih terhubung melalui jalur lintas provinsi.
