Komitmen Program Sinergi Bagi Negeri, Asmo Kalbar Berikan Edukasi Safety Riding untuk Siswa

MATERI EDUKASI - Siswa-siwa antusias mendapatkan materi edukasi keselamatan berkendara yang diberikan oleh tim Astra Motor Kalbar. Kegiatan edukasi ini dilakukan di SMKN 1 Sungai Kakap dan SMPN 1 Sungai Kakap.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBU RAYA - Sebagai bentuk kepedulian terhadap keselamatan berkendara, Astra Motor Kalimantan Barat bersama Dealer TMS Kobar mengadakan kegiatan edukasi Safety Riding di SMKN 1 Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya dan bersama Dealer NSS Pontianak juga mengadakan edukasi Safety Riding di SMPN 1 Sungai Kakap.

Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga siang ini bertujuan menanamkan budaya tertib berlalu lintas dan pentingnya keselamatan berkendara sejak usia dini.

Materi yang diberikan mencakup penggunaan helm standar, etika berkendara, dan pengenalan rambu lalu lintas.

Dalam kegiatan tersebut, peserta mendapatkan materi mengenai teknik dasar berkendara aman, pentingnya menggunakan perlengkapan berkendara, serta cara memprediksi potensi bahaya di jalan raya.

Edukasi ini diberikan guna meningkatkan kesadaran pelajar terhadap pentingnya keselamatan saat berkendara.

Febri Andrian selaku Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat menyampaikan bahwa edukasi sejak dini sangat penting untuk membentuk karakter pengguna jalan yang lebih disiplin dan peduli keselamatan.

Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias melalui sesi interaktif yang dikemas ringan dan mudah dipahami. Suasana edukasi menjadi lebih menarik dengan adanya diskusi dan kuis seputar keselamatan berkendara.

Chrystian David selaku Manager Marketing Astra Motor Kalimantan Barat mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan program Sinergi Bagi Negeri melalui kampanye #Cari_aman.

“Kami berharap budaya #Cari_aman dapat terus tumbuh di kalangan generasi muda. Terima Kasih selalu Satu Hati,” ujarnya.

Astra Motor Kalimantan Barat berharap edukasi ini dapat memberikan dampak positif dan meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya serta mampu menerapkan perilaku berkendara aman dalam kehidupan sehari-hari.

