Daftar Daerah Penerima Sapi Kurban Presiden di Kalbar, Jenis Sapi dan Bobot Jumbo Capai 1 Ton

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Sejumlah daerah di Kalimantan Barat menerima bantuan sapi kurban dari Presiden RI Prabowo Subianto menjelang Hari Raya Idul Adha 2026.

Bantuan sapi kurban tersebut disalurkan ke berbagai kabupaten dan kota dengan bobot jumbo, bahkan ada yang mencapai lebih dari satu ton.

Pemerintah daerah memastikan seluruh hewan kurban telah melalui pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan layak untuk dikurbankan.

Bantuan sapi kurban Presiden RI tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat dalam pelaksanaan ibadah kurban sekaligus mempererat kebersamaan pada Hari Raya Idul Adha 2026.

Berikut rangkuman daerah penerima bantuan sapi kurban Presiden Prabowo di Kalimantan Barat lengkap dengan jenis sapi, bobot, dan lokasi penyalurannya.

Kota Singkawang

Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) memastikan bantuan sapi kurban Presiden RI akan disalurkan menjelang Idul Adha 2026.

Kepala DPKPP Kota Singkawang, Arfani, mengatakan tahun ini Kota Singkawang kembali menerima bantuan sapi kurban Presiden untuk kedua kalinya secara berturut-turut.

“Tahun lalu kita juga mendapat bantuan yang sama, dan tahun ini kembali dipercaya menerima bantuan tersebut,” ujarnya, Rabu 20 Mei 2026.

Sapi kurban tersebut rencananya akan disalurkan ke salah satu masjid di Kecamatan Singkawang Timur.

Menurut Arfani, sapi bantuan Presiden memiliki ukuran sangat besar dengan perkiraan bobot hampir mencapai satu ton.

“Untuk ukuran atau berat sapi diperkirakan mencapai sekitar 1 ton kurang lebih,” katanya.

Penyerahan hewan kurban diupayakan dilakukan sehari sebelum Idul Adha agar proses distribusi berjalan lancar.

Kabupaten Mempawah

Pemerintah Kabupaten Mempawah menerima dua ekor sapi kurban bantuan Presiden RI tahun 2026.