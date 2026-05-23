Kronologi Wesley Murid SMP 2 Singkawang Dipukul Palu Teman Sebaya, Tengkorak Pecah dan Kaki Lumpuh

JALANI PERAWATAN - Seorang bocah 12 tahun terbaring lemah usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Bocah berusia 12 tahun bernama Wesley, siswa SMP Negeri 2 Singkawang, mengalami luka serius usai diduga dipukul menggunakan palu oleh teman sebayanya.

Korban mengalami pecah tengkorak kepala, kejang-kejang, dan salah satu kakinya tidak bisa digerakkan sehingga harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Aziz Singkawang.

Peristiwa bermula dari perselisihan saat bermain game yang berujung ajakan berkelahi dari pelaku.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Seorang bocah berusia 12 tahun di Kota Singkawang harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Abdul Aziz usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh teman sebayanya sendiri.

Korban bernama Wesley (12), siswa kelas satu SMP Negeri 2 Singkawang.

Akibat kejadian tersebut, Wesley mengalami luka serius di bagian kepala hingga tengkoraknya pecah dan salah satu kakinya tidak bisa digerakkan secara normal.

Peristiwa memilukan itu bermula dari perselisihan kecil saat korban dan pelaku bermain game bersama beberapa waktu lalu.

Menurut pengakuan ibu korban, Chinusha, pelaku diduga emosi karena merasa kalah dalam permainan setelah tersentuh oleh korban.

“Sejak itu pelaku beberapa kali mengajak anak saya berkelahi,” ujar Chinusha saat ditemui Jumat 22 Mei 2026.

Namun, Wesley disebut tidak pernah menanggapi ajakan tersebut karena menganggap pelaku adalah temannya sendiri.

Hingga akhirnya korban sempat bertanya alasan dirinya terus diajak berkelahi meski hubungan mereka sebelumnya baik-baik saja.

Perselisihan kecil sempat terjadi dan keduanya pernah terlibat perkelahian ringan.

Namun situasi kembali memanas beberapa bulan kemudian.

Kronologi penganiayaan itu terjadi pada Jumat pekan lalu saat Wesley sedang bermain di rumah temannya di kawasan Jalan KS Tubun, Singkawang.

Saat itu, pelaku diduga datang lalu langsung memukul kepala korban menggunakan palu.

“Anak saya langsung kejang-kejang setelah dipukul,” kata Chinusha.

Warga dan teman-teman korban kemudian segera memberi tahu keluarga sebelum Wesley dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis.

Dari hasil pemeriksaan dokter, korban mengalami pecah tengkorak kepala dan gangguan saraf yang berdampak pada salah satu kakinya hingga sulit digerakkan.