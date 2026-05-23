Sekda Singkawang Jengkuk Korban Pemukulan Palu 12 Tahun, Kondisi Beransur Membaik

KORBAN PENGANIAYAAN - Seorang bocah 12 tahun terbaring lemah usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang, Dwi Yanti, mengatakan telah menjenguk korban akibat pemukulan antar remaja yang kini dirawat intensif di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Kamis kemarin, 21 Mei 2026 sore.

"Kemarin sore saya jengkuk," katanya saat dihubungi tribunpontianak.co.id, pada Jumat 22 Mei 2026 Malam.

Kunjungan dilakukan untuk memastikan kondisi korban dan memberikan dukungan moral kepada keluarga.

Selain itu, kunjungan tersebut dilakukan untuk mewakili Wali Kota yang saat bersamaan sedang menjalankan dinas luar kota.

"Wali Kota menyampaikan salam kepada korban karena pada waktu yang bersamaan sedang menjalankan dinas luar kota. Oleh karena itu, saya selaku Sekda mewakili untuk melihat langsung kondisi korban,” ujarnya.

Usai melihat kondisi korban secara langsung, menurutnya kondisi korban sudah mulai membaik setelah selesai menjalani operasi.

“Secara umum kondisi korban sudah membaik karena telah selesai menjalani operasi. Saya juga sempat berdialog dengan korban. Dari dialog tersebut, korban menceritakan kronologis kejadian yang disebabkan oleh perkelahian antar remaja, yang masih berstatus pelajar SMP berusia sekitar 12 tahun,” jelasnya.

Ia menambahkan, korban saat ini sudah didampingi lembaga bantuan hukum.

“Saat ini korban juga sudah didampingi oleh lembaga bantuan hukum. Secara umum kondisinya terus membaik, meski masih dalam masa perawatan,” katanya.

Ia menegaskan, penanganan kasus sepenuhnya diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Yang jelas, permasalahan ini sudah ditangani oleh pihak kepolisian, sehingga untuk proses lebih lanjut kita serahkan kepada pihak yang berwajib,” tegasnya.

Sebelumnya, korban mengalami luka berat di bagian kepala setelah dipukul menggunakan palu pada Jumat pekan lalu. Akibatnya, salah satu kaki korban mengalami gangguan gerak dan masih dalam masa pemulihan.

Kronologi Penganiyaan

Ibu korban, Chinusha (38), menceritakan bahwa peristiwa memilukan ini berawal dari masalah sepele saat anak-anak tersebut bermain game bersama.

Pelaku diduga tidak terima dan menyimpan dendam setelah merasa kalah dalam permainan.

"Pelaku marah karena merasa tersentuh oleh anak saya saat main. Sejak itu, dia sering mengajak berkelahi, tapi anak saya tidak pernah meladeni karena mereka berteman baik," ujar Chinusha dengan nada bergetar saat ditemui TribunPontianak.co.id, Jumat 22 Mei 2026.