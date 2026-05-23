Perselisihan Game Berujung Tragis, Wesley Siswa SMP di Singkawang Jalani Operasi Kepala

JALANI PERAWATAN - Seorang bocah 12 tahun terbaring lemah usai diduga menjadi korban penganiayaan menggunakan palu oleh seorang remaja sebayanya. Akibatnya, korban mengalami luka serius di bagian kepala hingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit Abdul Aziz Kota Singkawang, pada Jumat 22 Mei 2026.

Ringkasan Berita: Seorang siswa SMP berusia 12 tahun di Kota Singkawang, Wesley, mengalami luka berat setelah diduga dipukul menggunakan palu oleh teman sebayanya.

Korban mengalami pecah tengkorak, harus menjalani operasi, serta masih dirawat intensif di RSUD Abdul Aziz Singkawang.

Peristiwa diduga dipicu perselisihan saat bermain game yang berlanjut menjadi konflik berkepanjangan.

Keluarga korban menduga aksi penganiayaan tersebut sudah direncanakan karena pelaku disebut sempat memantau lokasi.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Suasana ruang perawatan RSUD Abdul Aziz Singkawang tampak begitu pilu.

Di atas ranjang rumah sakit, Wesley (12), siswa kelas 1 SMP Negeri 2 Singkawang, hanya bisa terbaring lemah sambil menahan sakit akibat luka berat di bagian kepalanya.

Bocah yang sebelumnya aktif bermain bersama teman-temannya itu kini harus menjalani perawatan intensif setelah diduga menjadi korban penganiayaan brutal oleh rekan sebayanya menggunakan palu.

Tangis sang ibu, Chinusha (38), pecah saat menceritakan kondisi anaknya. Ia tak menyangka perselisihan kecil saat bermain game justru berujung petaka dan membuat putranya harus menjalani operasi karena mengalami pecah tengkorak.

“Anak saya langsung kejang-kejang setelah dipukul,” ujar Chinusha dengan mata berkaca-kaca saat ditemui di RSUD Abdul Aziz Singkawang, Jumat 22 Mei 2026.

Sejak kejadian tersebut, pelaku beberapa kali mengajak korban berkelahi.

“Anak saya tidak pernah menanggapi ajakan berkelahi itu. Tapi karena terus diajak, anak saya akhirnya bertanya kenapa selalu diajak berkelahi padahal mereka berteman baik,” ujar Ibu korban saat ditemui di RSUD Abdul Aziz Kota Singkawang, Jumat 22 Mei 2026.

Perselisihan sempat terjadi dan keduanya terlibat perkelahian kecil. Namun, masalah kembali memanas beberapa bulan kemudian.

Pada Jumat pekan lalu, saat korban sedang bermain di rumah temannya di kawasan Jalan KS Tubun, pelaku diduga datang dan langsung memukul kepala korban menggunakan palu.

Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit setelah warga dan teman-temannya memberi tahu pihak keluarga.

Dari hasil pemeriksaan, korban mengalami pecah pada bagian tengkorak kepala dan hingga kini masih menjalani perawatan medis.

Pihak keluarga menyebut kondisi korban masih membutuhkan penanganan panjang, termasuk terapi dan operasi lanjutan untuk pemasangan tempurung kepala.

Selain itu, salah satu kaki korban juga disebut belum bisa digerakkan secara normal.

“Kami orang susah. Pengobatan masih panjang dan sekarang masih pakai BPJS. Kami berharap ada tanggung jawab dari pihak pelaku,” ungkap Ibu Korban.