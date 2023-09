Dana PIP Kemdikbud Mulai Cair 1 September 2023! 9 Juta Pelajar Terima Bantuan Pendidikan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Berikut ini informasi pengecekan Bansos Program Indonesia Pintar yang telah mulai dicairkan kepada siswa yang berhak mendapatkannya di seluruh Indonesia.

Diketahui sebanyak 9 juta pelajar di Indonesia menerima pencairan Bansos Program Indonesia Pintar (PIP) yang dicairkan sejak 1 September 2023.

Dilansir dari Naura Vlog Chanel bahwa Bantuan PIP untuk anak usia sekolah ini disalurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia sampai dipenghujung tahun 2023.

Narator dalam video tersebut menjelaskan tujuan adanya Bansos pendidikan ini adalah untuk membantu warga miskin yang memiliki anak usia sekolah mendapatkan Pendidikan yang layak.

Bantuan PIP ini diberikan kepada 3 kategori penerima yaitu pelajar SD, SMP dan SMA/SMK.

Setiap kategorinya mendapatkan nominal penyaluran yang berbeda-beda.

Penerima bantuan subsidi Pendidikan pada bulan September 2023 ini merupakan para pelajar yang namanya masuk dalam SK Nominasi penerima PIP tahun 2023.

• Cara Cek Penerima Bantuan! Dana PIP Kemendikbud Tahap 3 Agustus Cair Ke Siswa SD Hingga SMA!

Selain itu pelajar yang namanya masuk SK Nominasi penerima PIP tahun 2023 ini juga harus melakukan aktivasi rekening SIMPEL yang sudah ditutup sejak bulan 31 Juli 2023 lalu.

Adapun nominal bantuan yang diterima para pelajar adalah sebagai berikut:

- SD/MI/Paket A mendapatkan Rp225.000 per semester, Rp450.000 per tahun

- SMP/MTS/Paket B mendapatkan Rp375.000 per semester, Rp750.000 per tahun

- SMA/SMK/MA/Paket C mendapatkan Rp500.000 per semester, Rp1 juta per tahun

Untuk siswa SD dan SMP bantuan akan dicairkan lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Sementara siswa SMA/SMK bantuan akan dicairkan lewat Bank Negara Indonesia (BNI).