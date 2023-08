Cara Mengajukan Data KPM Khusus Anak Sekolah Untuk Menjadi Bagian Penerima Bansos Tahun 2023!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pemerintah telah menyediakan bantuan sosial bagi masyarakat khususnya anak-anak yang berada dibawah garis kemiskinan namun tengah menempuh pendidikan.

Setidaknya hingga tahun 2023 terdapat dua jenis bantuan untuk anak sekolah.

Bantuan yang pertama merupakan PIP Kemdikbud dan selanjutnya Program Keluarga Harapan kategori khusus anak sekolah.

Adapun Program Keluarga Harapan atau PKH anak sekolah untuk kategori siswa SD-SMA cair lagi sebesar Rp4,4 juta dalam bentuk Bansos Pendidikan untuk tahap ketiga dibulan Agustus 2023.

Dengan bantuan sosial anak sekolah akan mendapatkan bantuan berupa uang tunai untuk biaya dan operasional pendidikan.

Nominal bantuan yang diberikan juga berdasarkan kategori tingkat pendidikan yang sedang ditempuh.

Program PKH anak sekolah yang cair lagi dibulan Agustus yang merupakan tahap ketiga dalam setahun.

Sebagaimana dilansir dari PKH Reportase dalam tayangan Info Bansos, diketahui bahwa semua skema PKH akan dicairkan dalam 4 tahapan sepanjang tahun 2023.

Total bantuan yang didapatkan penerima PKH anak sekolah untuk jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA yakni sebesar Rp4,4 juta.

Setiap jenjang pendidikan mendapat nominal bantuan berbeda dengan rincian siswa SD dapat Rp900.000 per tahun, siswa SMP Rp1,5 juta per tahun, dan siswa SMA Rp2 juta per tahun.

Selain mendapatkan bantuan PKH sesuai dengan hitungan komponen yang dimiliki, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) juga akan mendapatkan bantuan BPNT/Sembako senilai total Rp600.000 untuk 3 bulan.

Untuk KPM PKH yang memiliki kategori anak sekolah, akan mendapatkan bantuan bervariasi tergantung jenjang pendidikan yang ditempuh si anak.

Program unggulan pemerinta PKH anak sekolah sendiri cair empat tahap dalam satu tahun dengan jadwal sebagai berikut:

- Tahap 1 cair Januari, Februari, dan Maret