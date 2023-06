Dinilai Terlalu Mahal, Alan Walker Kaget Rasa Buah Durian yang Dipilih Nagita Slavina

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Kedatangan Alan Walker ke Andara tepatnya di rumah Raffi Ahmad membuat fans berteriak kegirangan.

Diketahui bahwa Alan Walker merupakan DJ asal Norwegia yang datang ke Indonesia hingga takjub dengan buah durian.

Tampak dalam sebuah vlog di Raffi Ahmad, bahwa Alan Walker mencoba berbagai makanan khas Indonesia.

Kali ini Alan Walker mencoba merasakan kelezatan buah dengan aroma khas dan cukup ikonik di Asia ini.

Didampingi pasangan selebriti Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, Alan Walker mencoba buah durian.

Rupanya, Alan Walker tampak kaget ketika mendengar harga durian yang disebutkan Nagita Slavina yang dinilai sangatlah mahal hingga mencapai ratusan dolar Amerika Serikat.

"This is the one of the most expensive fruit," ucap Nagita Slavina.

(Ini adalah salah satu buah termahal).

"Some of the countries sell it like hundred for the whole, hundred US dollar," lanjutnya.

(Beberapa negara menjualnya seperti seratus untuk seluruh, seratus dolar AS).

Nagita Slavina juga menjelaskan durian dianggap sebagai 'raja buah-buahan' karena cita rasanya yang khas dan teksturnya yang lezat.

"We call it The King of The Fruit,"

"Asian style, we eat it with our hands,"

(Kita menyebutnya Raja Buah)