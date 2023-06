Alan Walker Berkunjung ke Rumah Raffi Ahmad, Nagita Slavina Tetap Suguhi Makanan Unik

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Baru saja NCT datang berkunjung ke rumah Raffi Ahmad.

Kini, penyanyi terkenal asal Amerika Alan Walker juga diketahui berkunjung ke rumah Raffi Ahmad juga.

Artis yang dijuluki sebagai Sultan Andara ini belakangan jadi sorotan karena rumah barunya.

Raffi Ahmad tak segan-segan mengundang deretan artis dunia bertandang ke istananya.

Sebelumnya sub unit NCT, NCT DoJaeJung membuat heboh dengan kehadiran mereka.

Kali ini Raffi Ahmad mengundang disk jockey atau DJ dunia, Alan Walker.

Dilansir Grid.ID dari akun Instagram @raffinagita1717 pada Senin 5 Juni 2023, Raffi Ahmad membagikan foto kedatangan Alan Walker.

Dalam unggahan tersebut tampak sosok Alan Walker yang naik ke dua mobil mewah berwarna merah.

Sosok Nagita Slavina berdiri di tengah-tengah mobil sembari menggendong Cipung.

Sementara Raffi Ahmad dan Alan Walker tampak naik ke atas mobil dan merentangkan kedua tangannya.

"Selamat datang ke Andara, pesta privat di rumahku, amazing," tulis Raffi Ahmad.

Alan Walker sendiri merasa tersanjung bisa diajak berkeliling rumah sang artis.

"Terima kasih. Thank you for having us!" tulis Alan Walker.

Netizen dan rekan artis pun memberikan komentar atas unggahan Raffi Ahmad ini.