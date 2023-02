Cara Membedakan Penyakit GERD dan Kanker Perut Secara Umum

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Pengobatan GERD harus terus dilakukan dengan cara konsisten dan benar.

Dokter Spesialis Gastroenterologi FKUI RSCM Ari Fahrial Syam menyebut, GERD memang bisa sembuh tapi berisiko kambuh jika pasien tidak mengatur gaya hidup dan manajemen stres dengan baik.

"GERD dapat disembuhkan, setelah sembuh yang penting bagaimana pasien tersebut dapat melakukan perubahan gaya hidup, menghindari faktor risiko dan pencetus terjadinya kekambuhan GERD-nya," kata dia.

Namun, kamu perlu mengetahui, perbedaan antara GERD dan juga penyakit kanker perut.

Sakit perut biasanya tidak berbahaya dan mudah diobati dengan perubahan pola makan dan obat-obatan.

Tetapi bagaimana jika sakit perut Anda terus-menerus, terasa tidak biasa, dan mengganggu aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari Times of India, Dr. Azhar Perwaiz, Associate Director, GI Surgery, GI Oncology and Bariatric Surgery, Institute of Digestive and Hepatobiliary Sciences, Medanta, Gurugram, menjelaskan, kanker lambung dan GERD keduanya berbeda.

Yang pertama terjadi ketika sel kanker berkembang biak tak terkendali di perut dan tumbuh dengan cepat di perut, juga dikenal sebagai kanker lambung, sementara GERD terjadi ketika asam lambung secara teratur mengalir kembali ke tabung yang menghubungkan mulut dan perut Anda.

Jika rasa sakit sudah tak bisa tertahankan lagi, kamu bisa mengobati kanker dengan cara menemui dokter spesialis penyakit dalam.

Biasanya, dokter akan menanyakan gejala penyakit dan memeriksa kondisi perut sebelum mendapat diagnosis lebih lanjut.

Segera berobat ke dokter, jika kamu memeiliki gejala yang sudah tak tertahankan lagi.

Hal ini agar kamu bisa mendapat perawatan medis secara cepat dan tepat, serta kemotrapi untuk mematikan sel kanker, meski tidak secara langsung.

Motivasi terbesar dalam setiap menyembuhkan penyakit kanker atau GERD ialah tawakal dan yakin pada diri, bahwa kesembuhan bisa dilakukan dengan tetap berusaha yakin kepada sang pencipta melalui penangananmedis.

Untuk membedakan dua jenis penyakit ini secara umum, pasien dengan GERD akan memiliki gejala seperti refluks, nyeri dada retrosternal, mual, muntah berulang.