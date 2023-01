Contoh Kartu Undangan Rapat Bagi Orangtua Murid di Sekolah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Rapat sekolah biasanya sering dilakukan oleh guru dan orangtua murid.

Terkait hal yang akan dibahasa, biasanya berbicara tentang perkembangan sekolah untuk memfasilitasi anak murid serta imbauan terbaru dari pemerintah.

Biasanya setiap wali kelas akan membuat grup WhatsApp khusu untuk masing-masing orangtua siswa dan khusus murid guna memudahkan komunikasi yang searah.

Grup biasanya akan diisi dengan berbagai informasi penting lainnya agar orangtua dapat mendukung program belajar untuk anak-anaknya bagi nusa dan bangsa.

Dengan hadirnya komunikasi modern saat ini, banyak juga undangan yang perlu dibuat baik secara formal dan non formal.

Berikut di rangkum Tribun Pontianak, contoh undangan rapat di sekolah

Contoh Pertama

Surat Undangan Rapat Orang Tua

Subject: Student Guardian Meeting Invitation

To: All of the parents/guardian of 9 grade student SMP Negeri 11 Pontianak

Peace to be upon you,

All the praises and thanks to the Almighty God for His grace and blessings that we ard in good condition and healthy. As the National Examination will be held for 9th grade student, we invite the parents/guardian to attend the student guardian meeting. The student guardian meeting will be held on:

Day, Date: Tuesday, February 13, 2023

Time: 08.00 - 12.00 AM

Place: School Hall SMP Negeri 11 Pontianak

Meeting Agenda:

Preparation planning for National Examination

Conducting the additional lessons after school hours

Student consultation regarding study problems