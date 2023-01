5 Contoh Terbaru, Ide Undangan Ulang Tahun Format Bahasa Inggris, Special Party

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Undangan ulang tahun sangat beragam dan juga banyak dicari oleh berbagai kalangan khususnya anak-anak dan remaja.

Kini momen Ulang Tahun bisa menjadi hari yang paling bahagia, karena ada banyak model undangan yang bisa dibagikan secara online tanpa bentuk card dan fisik.

Contoh undangan saat ini juga beragam dan keren-keren loh Tribuners.

Kamu bisa mencari ide undangan Ulang Tahun dengan format kalimat dalam bahasa Inggris untuk mengundang teman-teman kamu nantinya.

Berikut di rangkum Tribun Pontianak, contoh kalimat undangan Ulang Tahun

• Contoh Dakwah Mengenai Bulan Rajab Jelang Isra Miraj, Hikmah Dibalik Bulan Rajab

Contoh Pertama

Dear my best friends

I would like to invite you to come to my wedding party. It will be held:

Date : on Sunday , February 28th, 2023

Place : in Pancasila Building Pontianak

Time : at 08.30 a.m

Hopefully you can come to my precious moment, your coming is my honor, Thank you very much for your coming.

Maudy

Terjemahan

Teman-teman saya yang terbaik

Saya ingin mengundang Anda untuk datang ke pesta pernikahan saya. Acara tersebut akan diadakan:

Hari/Tanggal : Minggu, Februari 28, 2023

Tempat : di Gedung Pancasila Pontianak

Waktu : pukul 08.30 pagi

Mudah-mudahan Anda bisa datang pada momen berharga saya ini, kedatangan Anda adalah penghargaan bagi saya, Terima kasih banyak untuk kedatangan Anda.

Maudy

• Contoh Kalimat Undangan Ulang Tahun dan Poster Menarik Lewat 2 Aplikasi Gratis

Contoh Kedua