Kalbar Populer Hari Ini, Lato-lato Makan Korban di Kubu Raya, 24 Naga Meriahkan Imlek di Pontianak

Cara Bermain Lato-lato

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Permainan lato-lato saat ini menjadi sebuah permainan yang ramai dimainkan baik dari kalangan anak-anak maupun orang dewasa.

Namun siapa sangka, dengan adanya permainan ini salah satu bocah berusia 8 tahun terpaksa harus menjalani operasi mata setelah bermain lato-lato.

Kejadian ini terjadi pada seorang anak laki-laki yang berusia 8 tahun, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya.

2. Sebanyak 5000 Lampion dan 24 Naga Akan Meriahkan Imlek dan Cap Go Meh di Pontianak

Pemasang Lampion di jalan Gajah Mada Oleh Panitia Imlek dan Cap Go Meh Kota Pontianak, Tribun Pontianak Ferryanto. (TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Ferryanto)

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID.PONTIANAK - Dalam memeriahkan Imlek dan Cap Go Meh do tahun 2023, Panitia Imlek dan Cap Go Meh di Kota Pontianak menyiapkan 5.000 lampion yang akan di pasang di sepanjang jalan Gajah Mada Pontianak.

Hendri Pangestu Lim, Ketua Panitia Imlek dan Cap Go Meh Pontianak menyampaikan, nantinya seluruh Lampion tersebut akan dipasang disepanjang Jalan Gajah Mada Pontianak, Sabtu 7 Januari 2023.

Selain memasang lampion di jalan Gajahmada, nantinya replika Kelinci sesuai dengan Shio di tahun 2023 ini di simpang 4 sejumlah jalan.

