Berikut Tanggapan Dewi Sapitri ASITA Kalbar Terkait Kulminasi Matahari dan Robo-robo di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemilik 'Travel Yok Kita Tour Khatulistiwa' salah satu pelaku usaha biro perjalanan wisata di Kalbar, Dewi Sapitri memberikan tanggapannya terkait even Kulminasi Matahari di Kota Pontianak, menurutnya even Kulminasi Matahari ini masuk dalam Calendar of Event (COE) atau kalender event Nasional.

Dewi Sapitri juga merupakan wakil ketua bidang Inboun tourAssociation of the Indonesia Tours and Travel Agencies (ASITA) Kalbar.

"Even kulminasi matahari telah masuk dalam kalender even Nasional," ucapnya. Senin sore, 12 September 2022.

Oleh karenanya perayaan even ini selalu diperingati khusus oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Mengingat keistimewaan dan ciri khas Kota Pontianak sebagai Kota yang terletak di atas garis Khatulistiwa.

"Makanya tiap peringatan kulminasi pastinya akan di peringati secara luas tidak hanya masyarakat kalbar, namun dari kementerian pariwisata akan ikut serta memperingati kulminasi matahari tersebut," ucapnya.

Meskipun demikian menurutnya saat ini perayaan kulminasi matahari ini masih belum terlalu menarik perhatian para wisatawan baik lokal maupun internasional.

"Namun pada saat ini perayaan kulminasi masih dibilang belum bisa sepenuhnya menarik wisatawan lokal (masyarakat Kalbar secara luas)," ucapnya.

Oleh karenanya menurut Dewi hal ini haris menjadi perhatian dengan memikirkan kembali ide-ide dan gagasan untuk penyelenggaraan even Kulminasi ini.

Sehingga kedepannya dapat menarik perhatian para wisatawan, baik lokal maupun internasional.