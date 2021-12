Memiliki Rasa Pahit, 4 Buah Ini Ternyata Memiliki Manfaat Penting untuk Kesehatan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID- Sering sekali kita menemukan buah dan sayur yang memiliki rasa pahit.

Makanan pahit sering dihindari karena rasanya yang tidak menyenangkan pada sebagian orang.

Namun, tahukah Anda jika makanan pahit justru mengandung nutrisi luar biasa yang bermanfaat bagi tubuh. Berikut adalah makanan pahit yang bermanfaat untuk kesehatan Anda.

1. Paria



Paria atau pare adalah tumbuhan yang berbentuk seperti mentimun, namun dengan kulit yang tidak rata. Paria banyak dikonsumsi di Asia dan Afrika.

Dibalik rasanya yang pahit, paria mengandung polifenol dan flavonoid. Keduanya adalah antioksidan yang mampu menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, kandungan antioksidan juga mampu mencegah berbagai penyakit kronis, seperti penyakit jantung.

Sebuah studi menunjukkan bahwa paria juga mampu menurunkan gula darah pada penderita diabetes. Walaupun efeknya belum setara dengan obat diabetes, namun paria memiliki potensi yang baik untuk penderita diabetes.

2. Brokoli



Brokoli mengandung glukosinolat yang membuat brokoli terasa pahit. Namun, kandungan tersebut justru memberi banyak manfaat bagi kesehatan.

Glukosinolat mampu menghambat perkembangan sel kanker pada tes di laboratorium. Perlu studi lebih lanjut untuk meneliti efek tersebut pada manusia.

Selain itu, brokoli kaya akan vitamin C yang baik untuk meningkatkan imun tubuh. Dalam setengah cangkir brokoli yang sudah dimasak, terkandung 84 persen kebutuhan vitamin C harian yang setara dengan vitamin C dalam 1,5 buah jeruk.

3. Cranberry



Buah cranberry termasuk dalam kelompok buah beri. Rasanya asam dan pahit. Buah ini biasa dimakan langsung, dijus, atau dicampur ke dalam makanan.