8 Manfaat Sayuran Berwarna Orange Bagi Tubuh, Menurunkan Tekanan Darah Kolesterol & Penyakit Lainnya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Buah dan sayuran berwarna oranye mengandung antioksidan yang dapat membantu menurunkan peradangan, melawan kanker dan penyakit jantung juga.

Berikut manfaat buah dan sayur berwarna kuning dan oranye:

1. Membantu kesehatan mata dan mengurangi risiko degenerasi makula

Para peneliti di Westmead Institute for Medical Research menemukan bahwa jeruk mengandung vitamin C dan makan hanya satu per hari dapat melindungi Momsdari gangguan mata yang disebut degenerasi makula.

Kehadiran vitamin C berkontribusi pada pembuluh darah yang sehat di mata Anda dan memerangi katarak. Labu, pepaya, mangga, dll, juga kaya vitamin C.

Wortel dikenal untuk meningkatkan kesehatan mata. Mereka mengandung beta-karoten yang membantu mencegah infeksi mata dan kondisi kesehatan serius lainnya.

• KHASIAT Buah Jambu Biji Adalah Sebagai Obat Penyakit? 15 Manfaat Jambu Biji untuk Kesehatan

2. Mencegah kanker prostat

Sekelompok ilmuwan di Universitas Negeri New Jersey menemukan bahwa kunyit ketika dikombinasikan dengan fitonutrien dari sayuran seperti kubis dan brokoli, mungkin efektif dalam mengobati dan mencegah kanker prostat.

Asupan tinggi antioksidan seperti vitamin C, lutein dan beta-karoten hadir dalam ubi jalar, wortel, jeruk dan jeruk keprok juga terkait dengan prostat yang sehat.

Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, buah-buahan yang tinggi dalam karotenoid seperti mangga dan aprikot juga meningkatkan kesehatan prostat.