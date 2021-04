Bank Kalbar Raih Penghargaan Infobank TOP BUMD Awards 2021

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Bank Kalbar berhasil meraih penghargaan TOP BUMD Awards 2021 yang diselengarakan oleh majalah Infobank atas kinerja terbaik di tahun 2020.

Penghargaan diberikan oleh Majalah Infobank dan The Asian Post di ajang “High Level Forum & Awarding Ceremony’ di Financial Hall, Jakarta, Rabu 31 Maret 2021 dilangsungkan secara hybrid. Selain di Financial Hall Jakarta, juga disaksikan secara daring melalui aplikasi Zoom dan channel Youtube.

• Peserta Apeksi Regional Kalimantan Teriakan Tagline Bank Kalbar

Penghargaan tersebut diberikan atas dasar kajian Biro Riset Infobank bertajuk “Rating BUMD 2020” atas kinerja keuangan BUMD tahun 2020. Untuk BUMD berbentuk BPD, laporan keuangannya menggunakan data hingga periode Desember 2020. Sementara, BUMD berbentuk BPR/BPRS menggunakan laporan keuangan per September 2020 atau triwulan ketiga.

Ada lima tahapan yang dilakukan Biro Riset Infobank dalam proses penilaian terhadap BUMD tersebut.

• Bank Kalbar Capai Raihan Positif Selama 2020, Tahun Ini Terus Berinovasi dengan Fitur Digital

Pertama, menentukan formula rating yang didasarkan pada perkembangan perbankan dan kebijakan regulator serta pencapaian perbankan secara industri.

Kedua, mengumpulkan data. Ketiga, mengolah angka-angka dengan berbagai rasio dan pertumbuhan yang sudah ditetapkan.

Keempat, memberikan notasi akhir untuk pemberian predikat.

Dan kelima, mengelompokkan BUMD sesuai dengan besaran modal inti dan aset.

• Komisaris Bank Kalbar Sampaikan Pentingnya Menabung Sejak Usia Dini

“Sementara itu, untuk penilaian non performing loan (NPL), bagi yang NPL-nya 5% ke atas langsung didiskualifikasi,” ujar Eko B. Supriyanto, Direktur Biro Riset Infobank, dalam kata sambutannya.

Penghargaan yang diterima oleh bank-bank milik pemerintah daerah ini membuktikan bahwa kinerja industri BPD, BPR, dan BPRS masih tumbuh positif di tengah tekanan ekonomi akibat pandemi.