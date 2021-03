Bank Kalbar Capai Raihan Positif Selama 2020, Tahun Ini Terus Berinovasi dengan Fitur Digital

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau Bank Kalbar menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS) Tahunan Tahun Buku 2020 di Function Hall Kapuas Palace, pada Selasa 9 Maret 2021.

Kinerja positif ditorehkan Bank Kalbar selama 2020.

Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi 2,07% pada tahun 2020 dikarenakan pandemi Covid-19 namun Bank Kalbar berhasil menorehkan kinerja terbaiknya.

Rating ke dua BPD Se-Indonesia dengan total aset Rp 10 triliun s/d < Rp 25 triliun (Buku II) The Best 22 BPD Se-Indonesia (Sumber majalah Infobank No. 514 bulan Februari 2021).

Aset Bank menjadi Rp 18,6 triliun(audited). Sedangkan untuk dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp 14,5 triliun pada tahun 2020.

Bank Kalbar berhasil menyalurkan kredit sebesar Rp 12,7 triliun, atau tumbuh2,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Sedangkan laba bersih BUMD ini meningkat 1,5 persen dari Rp 367,6 miliar pada 2019, menjadi Rp 373,2 miliar pada 2020.

Pencapaian beberapa rasio keuangan Bank Kalbar juga baik.

Tingkat kecukupan modal atau CAR pada 2020 mencapai 24,46 persen, Tahun 2019, CAR Bank Kalbar mencapai 24,27 persen.

Sedangkan BOPO Bank Kalbar tahun lalu sebesar 69,95 persen.

