Implementasikan Seven Brand Image Sanggau, Ontot: Sanggau Pintar Bukan hanya Pemerintah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintahan Kabupaten Sanggau yang dijalankan Bupati Sanggau Paolus Hadi dan Wakil Bupati Yohanes Ontot menjabarkan visi dan misi mereka dalam program yang kemudian disebut dengan Seven Brand Image Sanggau.

Lewat Seven Brand Image Sanggau ini, menjadi dasar PH-YO dalam membangun Kabupaten Sanggau. Ada tujuh poin pokok pembanguan yang tengah dilakukan keduanya. Lewat Tribun Pontianak Official Podcast (Tripon Cast) Wakil Bupati Sanggau, Yohanes Ontot menjelaskan secara detail implementasi Seven Brand Image Sanggau saat ini.

Berikut petikan wawancara ekslusif Pemimpin Redaksi Tribun Pontianak Safruddin dengan Wakil Bupati Sanggau Yohanes Ontot dalam Tripon Cast, Kamis (18/2):

Tribun: Implementasi Seven Brand Image Sanggau. Kita ingin tahu, awal program ini digulirkan dan bagaimana perkembangannya saat ini?

Ontot: Sejak pemerintahan PH-YO atau Paolus Hadi-Yohanes Ontot sejak 2014 lalu memang kita membangun sebuah gebrakan sehingga mampu menjawab visi dan misi kepala daerah. Visi kita ini Sanggau maju dan terdepan.

Lalu, ada misi yang harus kita laksanakan dalam rangka menjawab visi kepada daerah dan wakil kepala daerah. Biasanya pemimpin ini ketidakberhalisannya karena tidak mampu menterjemahkan visi misi ini kepada masyarakat luas atau kepada para pembantunya.

Tidak mungkin pula kalau bupati dan wakil bupati tahu, tapi yang lain tidak tahu. Semua perangkat daerah harus tahu. Berikutnya, masyarakat harus tahu dan memahami visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sesederhana apapun yang mereka lakukan, harus mensupport visi dan misi ini agar berjalan.

Tribun: Ada tujuh poin dalam Seven Brand Image Sanggau ini. Poin pertama ada pintar. Apa makna pintar ini?

Ontot: Sanggau Pintar ini bukan hanya pemerintah, tapi semua elemen masyarakat. Bahkan sampai tingkat anak-anak. Bagaimana kita mau memajukan pendidikan di Kabupaten Sanggau kalau tidak didukung oleh pemerintah dalam menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana di bidang pendidikan.

Tetapi yang menjawab itu tidak bisa hanya pemerintah, harus masyarakat. Misalnya orangtua. Bagaimana mendorong dan mendisiplinkan anak-anak agar bisa belajar dengan baik. Mendorong anak-anak bersekolah dengan baik.