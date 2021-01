Bidik Siswa SMA N 3 Pontianak, Astra Motor Edukasikan Safety Riding

Meningkatkan #Cari_Aman Bersama Formagama Balek Kampong

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Astra Motor Kalimantan Barat melakukan edukasi safety riding kepada SMAN 3 Pontianak pada Jumat 8 Januari 2021.

Sosialisasi dan edukasi ini dilakukan bersama Formagama Balek Kampung.

Tema yang diangkat adalah "Be The Change Maker and Choose Your Colour" kepada SMA N 3 Pontianak mendapat edukasi safety riding dari Astra Motor Kalimantan Barat dan informasi lebih untuk siswa yang akan belajar ke jenjang yang lebih tinggi.

Sosialisasi yang dilakukan Formagama Balek Kampong merupakan kegiatan yang memberikan pengetahuan terhadap siswa-siswi yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Selain memberikan informasi terkait universitas rekomendasi, Astra Motor Kalimantan Barat juga berperan dalam sosilalisasi ini dengan melakukan edukasi safety riding kepada siswa SMAN 3 Pontianak.

Edukasi Safety Riding yang diberikan ialah berkendara yang aman saat musim hujan yang disampaikan oleh Prastya Agusta selaku Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat.

Banyak keseruan di dalamnya, dari mulai sesi tanya jawab bersama mahasiswa Universitas Gajah Mada dan juga siswa-siswi SMAN 3 Pontianak.

Safety Riding Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmadi, mengungkapkan edukasi safety riding perlu diberikan kepada siswa SMA untuk membuat mereka perduli terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain.

“Kami Astra Motor Kalimantan Barat akan selalu melakukan edukasi safety riding kepada masyarakat di Kalimantan Barat dengan memberikan informasi yang seru dan nyaman serta mudah dipahami oleh masyarakat, agar masyarakat perduli akan keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan orang lain,” tuturnya.