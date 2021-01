Astra Motor Sosialisasi Tips Masuk Universitas dan Edukasi Safety Riding Bagi Siswa SMA N 2

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Masih di awal Tahun 2021, Astra Motor Kalimantan Barat bersama Formagama Balek Kampong melakukan sosialisasi terkait tips untuk masuk ke universitas yang diinginkan dan edukasi safety riding untuk siswa-siswi SMA N 2 Pontianak.

Sosialiasi ini mengangkat tema "Be The Change Maker and Choose Your Colour," dilaksanakan secara virtual pada Sabtu 9 Januari 2021.

Sosialisasi yang dilakukan Formagama Balek Kampong merupakan kegiatan yang memberikan padangan luas terhadap siswa/I SMA yang akan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.

Edukasi Safety Riding yang diberikan ialah berkendara yang aman saat musim hujan yang disampaikan oleh Prastya Agusta selaku Instruktur Safety Riding Astra Motor Kalimantan Barat.

Banyak keseruan didalamnya, dari mulai sesi tanya jawab bersama mahasiswa Universitas Gajah Mada, dan Juga Siswa/I SMA N 2 Pontianak.

Selain memberikan informasi terkait universitas rekomendasi, Astra Motor Kalimantan Barat juga berperan dalam sosilalisasi ini dengan melakukan edukasi safety riding kepada siswa-siswi SMA N 2 Pontianak.

Safety Riding Manager Astra Motor Kalimantan Barat, Antofany Yusticia Ahmadi mengungkapkan edukasi safety riding yang diberikan oleh instruktur keselamatan berkendara Astra Motor Kalimantan Barat semoga bisa menjadi pacuan bagi siswa agar tetap #Cari_Aman ketika berada di jalan.

“Semoga dengan adanya edukasi safety riding yang diberikan oleh instruktur keselamatan berkendara Astra Motor Kalimantna Barat membuat siswa SMA N 2 Pontianak menjadi selalu #Cari_Aman ketika berada di jalan,” tuturnya.