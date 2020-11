Mahasiswa UPB Pontianak Berprestasi hingga Terpilih ke Tingkat Internasional, Ini Profil Uray Putra

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Mengenal sesosok pria bernama Uray Putra Apryandi merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti (UPB) Pontianak yang memiliki prestasi cukup banyak hingga Internasional.

Memang banyak prestasi yang pernah diraihnya, bahkan Uray menceritakan bahwa dirinya meraih prestasi, baik non akademik hingga akademik.

Prestasi baru-baru ini tahun 2020 yang ia peroleh adalah menjadi mahasiswa terpilih di UPB Pontianak untuk mengikuti Bali Democracy Students Conference IV 2020 yang bertemakan “Democracy, Youth, and Covid-19”.

Even tersebut dikatakan Uray sebenarnya digelar langsung ke Bali seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Namun karena pada tahun ini dunia sedang dilanda wabah pandemi covid-19 hingga BDSC IV 2020 diadakan secara virtual yakni via aplikasi Zoom.

Kendati demikian, Uray merasa belum percaya bahwa dirinya bisa menjadi mahasiswa terpilih untuk mengikuti BDSC tahun 2020. Karena pesertanya sudah tingkat nasional bahkan internasional.

"Sempat enggak nyangka awalnya, karena BDSC juga taraf internasional cakupannya, jadi pesertanya dari nasional maupun mancanegara," kata Uray Putra Apryandi.

"Materi yang dijabarkan semuanya benar-benar mantap. Kemudian untuk pematerinya juga orang-orang ternama seperti Pak Muhammad Lutfi (Ambassador of the Republic of Indonesia to the United States of America), Ms. Vanessa Boi (President of Global Action Italy), ada juga Kak Ayu Kartika Dewi (Staf Khusus Presiden RI), dan masih banyak lagi," lanjut Uray Putra Apryandi.

Tidak hanya itu, pria kelahiran Kota Singkawang tahun 2000 ini pun menceritakan bahwa dirinya menjadi pelajar berprestasi sejak duduk di bangku SMA pada tahun 2017 lalu, prestasi yang diraihnya menjadi RU 1 Duta Lingkungan Hidup Kota Singkawang.

"Waktu itu masih duduk di bangku SMA, belum punya pengetahuan banyak tentang lingkungan, tapi karena pengen ikut karena punya passion di bidang lingkungan, jadi ya mikirnya serap materi yang diberikan sebanyak mungkin, kemudian bisa di bagikan ke yang lain, untuk urusan juara atau tidak, ya urusan belakang. Tapi alhamdulillah dapat kesempatan buat jadi RU 1 DLH Kota Singkawang," ucap Uray Putra Apryandi.