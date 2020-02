Sebulan, Naga Sinar Surya Jalani Latihan Rutin Demi Pertahankan Gelar Juara

Wismilak Foundation dengan pilarnya Peduli Budaya kembali menunjukkan upayanya untuk menjaga dan melestarikan budaya.

Satu di antaranya dengan mendukung Kelompok Naga Sinar Surya.

Pemerintah Kota Pontianak kembali menggelar rangkaian perayaan Cap Go Meh 2571/2020 sejak tanggal 2-8 Februari 2020.

Sebagai salah satu kota dengan selebrasi Cap Go Meh terbesar di Asia Tenggara, perayaan yang terkonsentrasi di Jalan Diponegoro, Kota Pontianak ini punya banyak atraksi yang sarat akan makna budaya yang berhasil menarik minat masyarakat serta wisatawan.

Ribuan orang memadati Jalan Diponegoro Kota Pontianak setiap tahunnya.



Terselip banyak kisah dari para peserta Pawai Naga Bersinar yang selalu menjadi pusat perhatian.

Satu di antaranya dari Kelompok Naga Sinar Surya yang hingga tahun 2020 ini mendapatkan dukungan dari Wismilak Foundation dalam melestarikan budaya pawai naga di Kota Pontianak.

Kelompok Sinar Surya didirikan pada tahun 2013 lalu sebagai usaha untuk melestarikan kebudayaan komunitas Tionghoa dalam bentuk olahraga dan permainan barongsai, yang kemudian dilengkapi juga dengan atraksi naga.

Sang pendiri, Julius dan keluarganya, selalu memiliki minat yang tinggi akan seni barongsai dan naga. Hobi ini kemudian diterjemahkan menjadi rasa cinta dan kepedulian untuk melestarikan kebudayaan, serta menurunkan pengetahuan budaya ini kepada generasi yang lebih muda.

“Sejak tahun 2013, Kelompok Naga Sinar Surya tidak pernah absen memeriahkan perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Kota Pontianak. H-30 setiap tahun sebelum perayaan Tahun Baru Cina, kami sudah mulai berlatih secara intens untuk memeriahkan festival Cap Go Meh. Mulai dari ritual buka mata naga hingga ritual bakar naga di akhir perayaan Cap Go Meh,” tutur Julius.

Awal mula kerjasama yang terjalin antara Wismilak Foundation dan Kelompok Naga Sinar Surya terjadi karena kesamaan visi dan misi untuk menjaga dan melestarikan budaya, sesuai dengan salah satu pilar Wismilak Foundation, yaitu Peduli Budaya.