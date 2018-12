Jadi Penyemangat Selama Wamil, Begini Tingkah Kocak Kwanghee Saat Bertemu Dengan Jennie BLACKPINK

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kwanghee diketahui sebagai penggemar BLACKPINK.

Kwanghee pernah mengungkapkan bahwa hari-harinya di militer menjadi lebih bersemangat karena BLACKPINK.

Melansir Soompi, Kwanghee melakukan kunjungan yang tak terlupakan ke studio penyiaran SBS pada episode terbaru We Will Channel You!

Pada episode 27 Desember dari variety show, Kwanghee bersatu kembali dengan Kang Ho Dong ketika ia tampil sebagai tamu di program tersebut.

Penyanyi yang kemudian berubah menjadi host TV tersebut baru-baru ini baru pulang dari pelayanan militer setelah 21 bulan.

Kwanghee, mantan pembawa acara Inkigayo yang masih memegang gelar MC yang paling lama berjalan, berjalan di sekitar studio bersama Kang Ho Dong.

Ketika mereka pergi ke kafetaria untuk menikmati sandwich Inkigayo yang terkenal, mereka bertemu Jennie BLACKPINK.

Kwanghee mengungkapkan keterkejutan dan kegembiraan saat melihat anggota girl grup itu, dan dia segera membeli sandwich lain untuk Jennie.

Kwanghee sebelumnya menyebut BLACKPINK sebagai girl grup yang telah memberinya kekuatan paling besar selama dinas militernya dalam wawancara pasca keluar dari militer.

Seperti biasa, Kwanghee yang punya kepribadian menyenangkan ini membuat suasana jadi lebih hanget dan kocak.

Setelah bertemu dengan Jennie di kafetaria, ia menari lagu debut solo Jennie SOLO dengan gayanya dan juga muncul dengan puisi akrostik menggunakan frase Jennie SOLO.

Jennie pun dibuat tertawa dibuatnya.

Kang Ho Dong dan Kwanghee kemudian menuju ke belakang panggung ke ruang tunggu Inkigayo, mereka mengejutkan Song Mino dari WINNER .

Song Mino benar-benar terkejut ketika keduanya berjalan masuk dan mulai berteriak.

Dia bertanya, "Apa ini?" Dan Kang Ho Dong menjelaskan bahwa mereka sedang syuting untuk I Will Channel You.

Kwanghee menunjukkan, "Kalian berdua muncul di banyak program bersama," dan Kang Ho Dong menjawab bahwa mereka menggunakan nama "Minho Dong," kombinasi "Minho" (bentuk nama Song Mino yang tidak distilasi) dan "Ho Dong".

"Sejujurnya, Block B PO bergabung dengan kami baru-baru ini, jadi Kang Ho Dong diambil dari aku. Mereka sekarang 'P. Ho Dong.',” kata Mino.

Kwanghee pun menjawab perkataan Mino.

“Kang Ho Dong itu pintar, karena dia bisa mengenali orang-orang yang akan sukses. Jika dia merasakan bahwa seorang anggota memiliki potensi, maka dia mengambilnya. Aku juga ditangkap,"kata Kwanghee.

Dia menambahkan, "Lihatlah pohon keluarga: Lee Seung Gi , 2 PM Taecyeon dan Nichkhun , Minho SHINee , aku, kamu, dan PO," lanjutnya.

Dia bercanda melanjutkan, “Dia juga akan mengambil G-Dragon BIGBANG, tetapi dia tidak bisa karena YG Yang Hyun Suk menghalangi dia untuk melakukannya. YG itu pintar, ” tukasnya.

Kwanghee ZE:A Sebut BLACKPINK Jadi Kekuatannya Selama Menjalani Wajib Militer

Selain dicintai oleh fans seluruh dunia, BLACKPINK juga dicintai oleh sesama idol.

Satu diantara idol yang baru-baru ini mengungkapkan arti BLACKPINK baginya yaitu Kwanghee.

Apa kata Kwanghee soal BLACKPINK?