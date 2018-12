Anggota BLACKPINK Perkenalkan Hewan Perliharaan Mereka, Dari Kucing Hingga Ikan Ada!

Anggota BLACKPINK Perkenalkan Hewan Perliharaan Mereka, Dari Kucing Hingga Ikan

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BLACKPINK memamerkan hewan peliharaan mereka dan bakat unik para hewan di SBS We Will Channel You.

Pada episode 20 Desember, setiap anggota BLACKPINK merekam kehidupan sehari-hari mereka dengan hewan peliharaan mereka.

Melansir Soompi, Jisoo BLACKPINK memperkenalkan semua orang kepada anjingnya yang berumur tiga tahun bernama Dalgom.

Mereka bermain di tempat tidur bersama dan semua orang memanggilnya imut.

"Dia biasanya selalu tidur, tapi aku kira dia dibuat untuk TV karena dia mulai bertingkah begitu aku menyalakan kamera," candanya.

Jisoo dan Jennie (SBS/Soompi)

Jisoo mencoba untuk memamerkan beberapa trik Dalgom dengan meminta kakinya, tetapi ketika dia meminta kaki kirinya, dia malah memberikan kaki kanannya.

Jennie kemudian memperkenalkan pemirsa kepada Pomeranian Kuma, yang berusia tiga tahun.

Kembali ke studio, Jennie menjelaskan, “Kuma berarti beruang dalam bahasa Jepang. Bulunya warna beruang dan dia bahkan memiliki bulu putih di dadanya seperti beruang,” kata Jennie.

