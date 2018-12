BTS Memperpanjang Kemenangan Beruntun di Billboard Selama 17 minggu, Selamat!

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - BTS kembali hadir dengan prestasinya.

Setelah sukses menggelar konser di seluruh dunia, berbagai aktivitas di Amerika serta film mereka yang meledak di pasaran.

Album terbaru K-pop superstar BTS, Love Yourself: Answer, telah mempertahankan kehadirannya di tangga lagu Billboard selama 17 minggu berturut-turut, menurut pembaruan grafik pada Rabu (26/12/2018).

Melansir Kpopherald, Akhir dari trilogi Love Yourself BTS berada di urutan ke-74 di chart Billboard 200 untuk minggu 29 Desember, naik delapan tingkat dari minggu sebelumnya.

BTS (BigHit)

Ini adalah minggu ke-17 berturut-turut dimana Answer berada di peringkat 200 album paling populer sejak debutnya di atas daftar pada awal September, minggu terpanjang untuk setiap rekaman K-pop.

BTS juga menduduki puncak Billboard World Albums di mana album BTS lainnya, Love Yourself: Tear dan Love Yourself: Her, masing-masing menempati tempat kedua dan ketiga.

BTS juga mengklaim No. 1 di chart Billboard Social 50 selama 76 minggu berturut-turut, jangka terpanjang dalam sejarah grafik.

Selamat BTS.

