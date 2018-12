BLACKPINK Mengcover Jingle Bell Rock dari Mean Girl Untuk Konser Osaka, Tonton Videonya

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Grup BLACKPINK saat ini masih berkeliling menggelar konser mereka.

Para gadis dari BLACKPINK mengejutkan penggemar di konser baru-baru ini dengan pertunjukan Malam Natal yang sangat istimewa!

BLACKPINK menggelar konser di Jepang pada Senin (24/12/2018).

Melansir dari Allkpop, selama konser 24 Desember kemarin di Kyocera Dome Osaka, para gadis berubah menjadi bintang film Mean Girls dan mengenakan penampilan cover dari tarian pertunjukan bakat Jingle Bell Rock yang lucu, lengkap dengan kostum Santa seksi.

Di tengah jalannya lagu, lagu itu berubah menjadi beat trap yang wah, dan para gadis itu beralih ke koreografi hip-hop yang menyenangkan.

Stage liburan lainnya yang BLACKPINK siapkan untuk orang banyak adalah versi Jepang Rudolph The Red-Nosed Reindeer dan cover of Wham!'s Last Christmas.

Lihat cuplikan pertunjukannya di bawah!

Tonton video versi aslinya di sini.