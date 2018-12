Kontroversi Berlanjut, Penampilan 'Loyo' Jennie BLACKPINK Duduki Pencarian Nomor 1 di China

Laporan Wartawan Tribunpontianak.co.id, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Jennie BLACKPINK kembali jadi bulan-bulanan netizen.

Jennie BLACKPINK masih dianggap terlalu malas bergerak.

Sebelumnya isu tentang Lazy Jennie telah merebak di Youtube yang menyudutkan Jennie BLACKPINK.

Video di Youtube ini menampilkan cuplikan-cuplikan video perbedaan gerakan Jennie BLACKPINK saat bernyanyi dan menari di panggung.

Video tersebut menunjukkan Jennie yang telihat malas, tak bersemangat, dan loyo.

Ternyata isu-isu tentang Lazy Jennie telah menyebar ke China.

Melansir Allkpop, pada 6 Desember, BLACKPINK tampil di Pesta Akhir Tahun Kakao Games 2018.

Pada acara tersebut, grup cewek ini menampilkan 3 lagu DDU-DU DDU-DU , As If It's Your Last ,dan Forever Young.