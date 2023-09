Kedepankan Politik Gagasan, 35 Caleg PKB Mempawah Diberi Pembekalan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mempawah Susanto mengatakan, pihaknya memberikan pembekalan kepada 35 Calon Legislatif (Caleg) dalam rangka menjelang Pemilu 2024, agar menjadi Caleg yang mempunyai kapabilitas dan integritas.

"Para Caleg dari PKB telah kita berikan pembekalan pada Jumat 15 September 2023 yang kita pusatkan di Gedung PGRI Mempawah. Ini merupakan jawaban atas keinginan publik agar parpol mengusung caleg yang punya kapabilitas dan integritas," ujar Susanto kepada Tribun Pontianak, Minggu 17 September 2023.

Susanto mengatakan, para Caleg PKB ini nantinya akan duduk di lembaga legislatif yakni DPRD Mempawah, artinya akan membawa amanah dari konstituennya dan mesti didukung dengan kemampuan dan kompetensi.

Oleh sebab itulah para Caleg diberikan pembekalan. Mengingat para caleg PKB juga didorong menjadi mitra bagi pemerintah daerah.

"Sinergisitas lembaga DPRD dan eksekutif harus terbangun dan diperkuat. Karena kedudukannya setara, maka dengan pengenalan ini akan melahirkan dewan-dewan yang mampu merepresentasikan keinginan masyarakat," jelas Susanto.

Susanto menyampaikan, target perolehan kursi PKB lima kursi ke atas di DPRD Mempawah menjadi motivasi bagi LPP melakukan upaya-upaya strategis.

"Kami di LPP mendapat mandat agar bisa mencapai target five and up kursi DPRD. Sehingga langkah seperti ini bakal terus dilakukan. Selain menjaga soliditas juga menumbuhkan semangat pengabdian," jelasnya.

Senada hal itu Ketua DPC PKB Mempawah, Razali meminta kepada caleg untuk terus mendekati masyarakat.

"Berikan gagasan dan ide saat bersosialisasi. Lakukan itu terus sehingga masyarakat yakin, caleg PKB layak untuk dipilih," tegasnya.

Ia pun berharap dalam proses kampanye berjalan dengan baik, sehingga kehadiran pemerintah dan penyelenggara pemilu menunjukkan PKB siap menyukseskan Pemilu 2024.

"Mengundang pemerintah dan komisioner KPU bukan tanpa alasan. Hal ini dimaksudkan agar para caleg agar mempedomani ketentuan yang ada. Ini komitmen PKB Mempawah," kata Razali.

