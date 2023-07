Ketua DPC PKB Mempawah Optimis Peroleh Lima Kursi DPRD Mempawah di 2024

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Mempawah Mempawah Razali optimis menargetkan Five and Up (lima ke atas) perolehan kursi DPRD Mempawah.

Hal itu diungkap Razali saat menggelar tasyakuran dan doa bersama peringati Hari Lahir (Harlah) ke-25 PKB di Sekretariat DPC PKB, Jalan Daeng Manambon, Desa Kuala Secapah, Kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Minggu 23 Juli 2023.

"Hari ini memang Harlah Partai yang dilaksanakan serentak se-Indonesia, dan kita di Mempawah juga turut melaksanakannya, sekaligus momen berkumpul dan menjaga kekompakan untuk persiapan Pemilu 2024," ujar Razali.

"Sesuai target five and up, maka kita pun harus bekerja ekstra. Namun kita merasa target itu cukup realistis seiring elektabilitas partai memiliki trend positif. Dukungan kekuatan itu semakin baik dengan banyaknya kader potensial yang bergabung ke PKB, dan kita optimis bisa mencapai target tersebut," tegas Razali.

Kegiatan Harlah ke-25 PKB tersebut dihadiri oleh Ketua DPC PKB Razali, Ketua Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) PKB, Ketua Dewan Syuro DPC PKB Mempawah Hasan Zulkifli, Sekretaris Dewan Syuro Muhammad Sulhan, Anggota DPRD Fraksi PKB, para pengurus partai serta Bacaleg PKB Mempawah.

