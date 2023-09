Informasi Biaya Menerbitkan, Perpanjangan dan Minimal Usia SIM C Dengan Penggolongan Tahun 2023!

Petugas menunjukan SIM C yang dibuat dengan aplikasi-Berikutinformasi Perpanjangan dan batas usia minimal untuk memperpanjang SIM C dengan penggolongan pada kendaraan bermotor tahun 2023.

TRINBUNPONTIANAK.CO.ID - Mulai tahun ini, Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk sepeda motor akan dibagi menjadi tiga golongan. Yakni menjadi SIM C, SIM CI, dan SIM CII.

Penggolongan SIM C menjadi 3 golongan ini sesuai dengan Peraturan Polri (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Surat Izin Mengemudi.

Untuk bisa secara legal untuk mengendarai motor sesuai dengan peraturan yang benar, seseorang wajib untuk memiliki kartu SIM C.

Dengan demikian Hal tersebut membuktikan bahwa seseorang legal secara hukum untuk dapat berkendara di jalan umum.

Perihal kartu SIM ini sesuai dengan Pasal 77 ayat 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, setiap orang yang mengendarai motor wajib memiliki SIM sesuai dengan jenis sepeda motornya.

Dilansir dari Instgram @ntmc.polri bahwa SIM C dengan golongan sepeda motor berkapasitas mesin maksimal 250 cc, SIM C I untuk sepeda motor di atas 250 cc sampai 500 cc dan SIM C II untuk motor dengan 500 sampai 1000 cc.

SIM digolongkan dalam tiga bagian untuk mempertimbangkan pengendalian motor besar yang membutuhkan keahlian khusus untuk meminimalisir resiko terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dilansir dari Kompas.com, Kasi Standar Pengemudi Ditregident Korlantas Polri AKBP Arief Budiman mengatakan, tak ada perbedaan biaya pembuatan untuk ketiga jenis SIM C.

Hal tersebut tertulis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

"Biaya pembuatan PNBP semua sama," ujar Arief, beberapa waktu lalu.

Hal ini sesuai regulasi tersebut, ketiga golongan SIM C dikenakan biaya pembuatan sebesar Rp 100.000.

Namun, ada biaya tambahan lainnya, seperti asuransi Rp30.000, dan pemeriksaan kesehatan Rp25.000.

Jadi total biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat SIM C, C I, dan C II adalah Rp155.000.

Kemudian, untuk perpanjangan masa berlaku SIM dikenakan biaya sebesar Rp 75.000.