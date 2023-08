Kunci Jawaban IPA Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka Hal 41 Jelaskan Kebaikan yang Dapat Virus Lakukan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Mari lihat bersama kunci jawaban sma Kurikulum Merdeka Halaman 41 dari materi soal IPA Kelas 10 SMA.

Halaman ini merupakan Aktivitas 2.3 dari Bab 2 berjudul Virus dan Peranannya.

Siswa diminta menelaah sebuah bacaan mengenai virus.

Kemudian siswa menjawab 2 pertanyaan yang diberikan.

2 pertanyaan tersebut masing-masing telah memiliki kunci jawaban.

Siswa dapat menjadikannya sebagai panduan belajar.

Namun siswa harus mencari tahu sendiri kebenaran kunci jawaban.

Berikut ini kunci jawaban IPA Kelas 10 SMA Kurikulum Merdeka disadur dari tribunnews.com.

Halaman 41

Aktivitas 2.3

Ayo Menelaah

Berikut adalah intisari dari artikel The Good that Viruses do yang ditulis oleh Mario Mietzsch and Mavis Agbandje-McKenna.

Masyarakat luas memiliki persepsi negatif terhadap virus.