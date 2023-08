PTPN XIII Laksanakan Upacara HUT ke 78 Kemerdekaan RI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Perkebunan Nusantara XIII menggelar upacara memperingati HUT ke-78 RI yang dihadiri oleh Komisaris, Board Of Management, karyawan beserta undangan dari Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI) Karyawan PTPN XIII dan Pengurus Purnakaryawan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) Cabang PTPN XIII di halaman Kantor pusat dan seluruh unit kerja PTPN XIII, Kamis (17/8) pagi.

Hadir dalam upacara di Kantor Pusat PTPN XIII Komisaris Subhan Noviar, Direktur Rizal H Damanik, SEVP Operation I Khayamuddin Panjaitan, dan SEVP Business Support V.T. Moses Situmorang.

Upacara ini juga dihadiri oleh Ketua Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (SPBUN) PTPN XIII, Yulius Jahin, Ketua Ikatan Keluarga Besar Isteri (IKBI) PTPN XIII, Dina Rizal H. Damanik, Ketua Persatuan Purnakaryawan Perkebunan Republik Indonesia (P3RI) Cabang PTPN XIII, Effendy Lubis serta Perwakilan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) PTPN XIII, Hadi Saputra.

Sementara SEVP Operation II, Yudi Kristanto menghadiri upacara di Unit Group Manager Kalimantan Selatan dan Tengah.

Dalam sambutannya, Direktur PTPN XIII Rizal H Damanik bersyukur bahwa hari yang sangat istimewa bagi seluruh Bangsa Indonesia ini masih dapat menikmati kemerdekaan, yang tepat hari ini menginjak usia 78 tahun.

Kemerdekaan ini buah dari kegigihan perjuangan panjang para memperingatipahlawan bangsa yang dengan berani memperjuangkan dan menyatakan kebebasan dari belenggu penjajahan dan berhak menentukan masa depannya sendiri.

“Untuk itu marilah kita bersama mengenang jasa para pahlawan Kemerdekaan dan sembari mendoakan mereka agar mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa,” tuturnya.

Direktur juga menyampaikan tema peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia pada tahun ini adalah “Terus Melaju Untuk Indonesia Maju”.

Tema tersebut menggambarkan pencapaian yang telah diraih Indonesia dalam pembangunan Negara dan menjadi dorongan untuk terus bergerak maju.

Sebagai sebuah Bangsa, Indonesia telah menunjukkan aksi nyata yang progresif dan diharapkan jangan sampai berhenti melanjutkan pembangunan dengan semangat 'estafet'.

“Selayaknya olahraga estafet yang merefleksikan semangat kolektif, harmoni, kolaborasi, serta sinkronisasi irama gerak dan sinergi pikiran oleh seluruh elemen bangsa untuk satu tujuan yang mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat serta menghasilkan SDM unggul yang siap berkompetisi di panggung dunia,” paparnya.

Board of Mangement bersyukur PTPN XIII berhasil memperoleh beberapa penghargaan antara lain The Best HC Service, The Most Culture Improvement, The Most Impactful serta Juara I Kategori Anper Tertumbuh/The Most Increased EBITDA Core pada Tahun 2021 dan 2022. Pencapaian yang telah diraih PTPN XIII harus menjadi dorongan untuk terus bergerak maju.

“Perjuangan untuk memajukan Perusahaan memerlukan banyak pengorbanan. Namun dalam perjuangan tersebut, kita bukan hanya menghadapi tantangan namun juga kesempatan untuk meningkatkan kapasitas diri. Tantangan menempa kita menjadi pribadi yang tahan banting, kokoh, dan mampu memenangkan pertandingan,” paparnya.

Dalam momentum Peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke 78 ini Direktur meminta seluruh insan PTPN XIII untuk menjadikan nilai esensial Kemerdekaan sebagai motivasi untuk terus berjuang, bekerja dan berkarya.