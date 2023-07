Srikandi BUMN Goes To Campus, Direktur PTPN Harapkan Banyak Talenta Muda yang Bergabung

Foto bersama Direktur PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dalam acara Srikandi BUMN Goes To Campus yang terlaksana di Universitas Tanjungpura, tepatnya di gedung konferensi Theater 1, pada Selasa 11 Juli 2023.

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) menggelar acara Srikandi BUMN Goes To Campus yang terlaksana di Universitas Tanjungpura, tepatnya di gedung konferensi Theater 1, pada Selasa 11 Juli 2023.

Diketahui PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Holding perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil komoditi perkebunan.

Pada kesempatan ini Direktur PTPN XIII, Rizal H Damanik menjelaskan PTPN sudah terdapat di beberapa Provinsi termasuk di Kalimantan,

"Jadi sebenarnya perkebunan sawit pertama kali ada di Kalimantan di PTPN," katanya.

Ia juga mengatakan dengan adanya perkebunan PTPN ini yang juga sebagai pelopor satu-satunya di Kalimantan hingga saat ini.

"Sebagai Agen Development perkembangan kelapa sawit di Kalimantan ini luar biasa dan mungkin Kalimantan Barat ini masuk kedalam 5 besar luasnya," jelasnya.

Ia juga mengungkapkan hadirnya PTPN XIII bertujuan untuk mengembangkan ekonomi rakyat atau yang disebut dengan peremajaan rakyat.

"Tentunya mulai dari sertifikasi yang sangat kita perlukan untuk kita bisa ikut di dalam hal pemasaran global kemudian itu dari lingkungannya, juga dari sisi sosial ini dikenal sekarang peremajaan rakyat, PTPN mempunyai tugas yang cukup penting, cukup besar di dalam mengembangkan ekonomi rakyat," jelasnya.

Rizal menambahkan dari sisi perusahaan tidak bisa berdiri sendiri. Artinya lingkungan yang ada harus bersama-sama maju dan program kemitraan ini sudah sering dilakukan.

"Saya kira tata kelola itu memang harus kita peroleh dengan baik. Artinya kalau tata kelolanya baik tentunya operasionalnya pasti baik dan juga akhirnya finansial baik sehingga ini kita harapkan mendukung kinerja kita ke depan," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama Direktur PTPN XII, Siwi Peni yang juga menjadi narasumber mengungkapkan dengan adanya PTPN XIII diharapkan banyak talenta-talenta muda yang akan bergabung di PTPN Grup.

"Tentu adanya PTPN XIII diharapkan banyak talenta-talenta muda yang akan bergabung di PTPN Grup," ungkapnya.

Namun demikian ia menegaskan kepada seluruh mahasiswa dan tamu undangan yang hadir untuk masuk kedalam PTPN ini harus mencintai perkebunan terlebih dahulu.

"Karena perkebunan ini unik dan harus dicintai karena ada di kebun-kebun, jadi memang jangan membayangkan semuanya itu ada di kota metropolitan, tapi itu ada di kebun-kebun. Kalau kita ingin masuk pertama kali kita harus cintai dulu," jelasnya.

Perusahaan BUMN ini juga diketahui bahwa besar sahamnya atau seluruhnya adalah milik pemerintah badan negara republik Indonesia.

"Jadi sebagai insan BUMN, kita harus bertujuan melaksanakan, berdedikasi dan berkomitmen bahwa apa yang kita kerjakan untuk bangsa dan negara. BUMN juga merupakan identitas yang menyatakan komitmen kepada para perusahaan BUMN dalam melakukan kegiatan ekonomi dan sosial itu hanya untuk kebaikan bangsa dan negara bukan untuk diri pribadi, bukan untuk golongan," jelasnya.

Selain itu, ia juga menjelaskan BUMN memiliki peran yang cukup vital. yang pertama BUMN harus menjadi Agen of Value Creator atau pencetak nilai, kemudian yang kedua Agen of Development,

"Jadi sebenarnya BUMN ini juga berperan sebagai tulang punggung negara dalam menyalurkan barang dan jasa untuk hidup orang banyak. Kalau kita lakukan dengan tata kelola dan government yang baik maka insya Allah bahwa kemudian keseimbangan lagi adalah tadi peran kepada masyarakat jadi nggak boleh yang namanya karena cari keuntungan kita lupa dengan peran kepada masyarakat jadi dua-duanya itu harus maju," tutupnya. (*)

